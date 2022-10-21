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Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро
Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро
В Харьковской области сообщили об ударах по столице региона, повреждения получило одно из городских предприятий. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T08:57
2022-10-21T08:58
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Харьковской области сообщили об ударах по столице региона, повреждения получило одно из городских предприятий. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.Также взрывы в пятницу утром прогремели в городе Запорожье."В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, около 8:33 прозвучал очень громкий объемный взрыв. Также слышна работа ПВО", - сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. В частности, в Киеве, Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях.Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по инфраструктуре Украины – после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских силовиков, стоят украинские спецслужбы. Как заявил президент Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества. На фоне этого с 20 октября на Украине ввели ограничение поставок электроэнергии.
https://crimea.ria.ru/20221021/v-belgorodskoy-oblasti-sdetonirovalo-ustroystvo-vsu-ranen-rebenok-1125008120.html
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украина, специальная военная операция рф на украине
Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро

Серия взрывов в Харькове: мэр Терехов сообщил о попаданиях по предприятию

08:57 21.10.2022 (обновлено: 08:58 21.10.2022)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области.
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Харьковской области сообщили об ударах по столице региона, повреждения получило одно из городских предприятий. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Прилеты по одному из предприятий Харькова. Предварительно, попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате обстрела устанавливает ГСЧС", - написал он в своем Telegram-канале.
Также взрывы в пятницу утром прогремели в городе Запорожье.
"В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, около 8:33 прозвучал очень громкий объемный взрыв. Также слышна работа ПВО", - сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. В частности, в Киеве, Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях.
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Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по инфраструктуре Украины – после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских силовиков, стоят украинские спецслужбы. Как заявил президент Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества. На фоне этого с 20 октября на Украине ввели ограничение поставок электроэнергии.
УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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