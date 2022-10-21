https://crimea.ria.ru/20221021/vzryvy-v-kharkove-i-zaporozhe-situatsiya-v-regionakh-ukrainy-na-utro-1125008448.html

Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро

Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро

В Харьковской области сообщили об ударах по столице региона, повреждения получило одно из городских предприятий. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T08:57

2022-10-21T08:57

2022-10-21T08:58

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Харьковской области сообщили об ударах по столице региона, повреждения получило одно из городских предприятий. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.Также взрывы в пятницу утром прогремели в городе Запорожье."В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, около 8:33 прозвучал очень громкий объемный взрыв. Также слышна работа ПВО", - сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. В частности, в Киеве, Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях.Российские вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по инфраструктуре Украины – после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских силовиков, стоят украинские спецслужбы. Как заявил президент Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества. На фоне этого с 20 октября на Украине ввели ограничение поставок электроэнергии.

https://crimea.ria.ru/20221021/v-belgorodskoy-oblasti-sdetonirovalo-ustroystvo-vsu-ranen-rebenok-1125008120.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине