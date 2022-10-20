https://crimea.ria.ru/20221020/na-ukraine-vvodyat-veernye-otklyucheniya-sveta-1124988959.html
На Украине вводят веерные отключения света
На Украине вводят веерные отключения света - РИА Новости Крым, 20.10.2022
На Украине вводят веерные отключения света
На всей территории Украины ввели ограничение поставок электроэнергии, людей призывают экономить свет и предупреждают о введении веерных отключений. Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T09:25
2022-10-20T09:25
2022-10-20T09:25
украина
экономика
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На всей территории Украины ввели ограничение поставок электроэнергии, людей призывают экономить свет и предупреждают о введении веерных отключений. Об этом заявил замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.В связи с этим жителей всех регионов призывают минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00. По словам Тимошенко, в первую очередь ограничения коснутся предприятий и заводов. Кроме того, в городах ограничат уличное освещение.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" пояснила, что отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме. Срок ограничения энергоснабжения не превысит четырех часов, утверждает оператор.Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко, в свою очередь, сообщил, что удары ВС России повредили 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.Что осталось от энергосистемы Украины >>Российские военные начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://crimea.ria.ru/20221018/v-ofise-zelenskogo-nazvali-kriticheskoy-situatsiyu-s-energetikoy-na-ukraine-1124955355.html
https://crimea.ria.ru/20221018/udary-vs-rf-po-energetike-ukrainy-skolko-esche-i-chto-eto-dast--ekspert-1124962359.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, экономика, специальная военная операция рф на украине
На Украине вводят веерные отключения света
Офис Зеленского: 20 октября на Украине вводят ограничение поставок электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На всей территории Украины ввели ограничение поставок электроэнергии, людей призывают экономить свет и предупреждают о введении веерных отключений. Об этом заявил замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
"20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии", — написал он.
В связи с этим жителей всех регионов призывают минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00. По словам Тимошенко, в первую очередь ограничения коснутся предприятий и заводов. Кроме того, в городах ограничат уличное освещение.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" пояснила, что отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме. Срок ограничения энергоснабжения не превысит четырех часов, утверждает оператор.
"Причина ограничений — дефицит мощности в системе. Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще", — добавили в "Укрэнерго".
Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко, в свою очередь, сообщил, что удары ВС России повредили 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Российские военные начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.