https://crimea.ria.ru/20221020/na-ukraine-vvodyat-veernye-otklyucheniya-sveta-1124988959.html

На Украине вводят веерные отключения света

На Украине вводят веерные отключения света - РИА Новости Крым, 20.10.2022

На Украине вводят веерные отключения света

На всей территории Украины ввели ограничение поставок электроэнергии, людей призывают экономить свет и предупреждают о введении веерных отключений. Об этом... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T09:25

2022-10-20T09:25

2022-10-20T09:25

украина

экономика

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. На всей территории Украины ввели ограничение поставок электроэнергии, людей призывают экономить свет и предупреждают о введении веерных отключений. Об этом заявил замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.В связи с этим жителей всех регионов призывают минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00. По словам Тимошенко, в первую очередь ограничения коснутся предприятий и заводов. Кроме того, в городах ограничат уличное освещение.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" пояснила, что отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме. Срок ограничения энергоснабжения не превысит четырех часов, утверждает оператор.Директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко, в свою очередь, сообщил, что удары ВС России повредили 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.Что осталось от энергосистемы Украины >>Российские военные начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — после теракта на Крымском мосту, организованного украинскими спецслужбами. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://crimea.ria.ru/20221018/v-ofise-zelenskogo-nazvali-kriticheskoy-situatsiyu-s-energetikoy-na-ukraine-1124955355.html

https://crimea.ria.ru/20221018/udary-vs-rf-po-energetike-ukrainy-skolko-esche-i-chto-eto-dast--ekspert-1124962359.html

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, экономика, специальная военная операция рф на украине