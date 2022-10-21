Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/v-sevastopole-oshtrafovali-obidchikov-devochki-invalida-1125019782.html
В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида
В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида
Территориальный отдел Роспотребнадзора по Севастополю оштрафовал предпринимателя, отказавшего ребенку-инвалиду в посещении игровой комнаты в торговом центре. Об РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T12:55
2022-10-21T12:55
севастополь
общество
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/05/1119876169_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3aebe5883a8b7e10e980404a6b57bf86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Территориальный отдел Роспотребнадзора по Севастополю оштрафовал предпринимателя, отказавшего ребенку-инвалиду в посещении игровой комнаты в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.В августе в соцсетях появилась информация о том, что 9-летнюю девочку с инвалидностью выгнали из игровой комнаты торгового центра в Севастополе. К публикации были приложены видеозаписи из детского центра, где администратор объясняет родителям ребенка, почему ему следует покинуть общественное место.На информацию отреагировал Следком и губернатор Михаил Развожаев, поручив провести профилактическую работу с сотрудниками центра для исключения подобных фактов впредь.Кроме того, была проведена прокурорская проверка, по результатам которой в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении."Установлено, что каких-либо медицинских противопоказаний, препятствующих посещению аттракциона данного вида, у ребенка не выявлено. Рассмотрев материалы дела, территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал виновное лицо на 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.В конце августа аналогичный случай произошел в Центре адаптивного спорта в Севастополе: ребенку-инвалиду отказали в занятиях в бассейне.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/05/1119876169_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_dd574cb7b15783b4d13dc7f39c64001c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, общество, закон и право
В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида

Предпринимателя оштрафовали за отказ в посещении игровой комнаты ребенку-инвалиду

12:55 21.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна ПетроваПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым . Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Территориальный отдел Роспотребнадзора по Севастополю оштрафовал предпринимателя, отказавшего ребенку-инвалиду в посещении игровой комнаты в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.
В августе в соцсетях появилась информация о том, что 9-летнюю девочку с инвалидностью выгнали из игровой комнаты торгового центра в Севастополе. К публикации были приложены видеозаписи из детского центра, где администратор объясняет родителям ребенка, почему ему следует покинуть общественное место.
На информацию отреагировал Следком и губернатор Михаил Развожаев, поручив провести профилактическую работу с сотрудниками центра для исключения подобных фактов впредь.
Кроме того, была проведена прокурорская проверка, по результатам которой в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении.
"Установлено, что каких-либо медицинских противопоказаний, препятствующих посещению аттракциона данного вида, у ребенка не выявлено. Рассмотрев материалы дела, территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал виновное лицо на 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.
В конце августа аналогичный случай произошел в Центре адаптивного спорта в Севастополе: ребенку-инвалиду отказали в занятиях в бассейне.
 
СевастопольОбществоЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад
14:43В Симферополе полсотни улиц остались без воды
14:40В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия
14:26"Лучший ресторан при отеле": ресторан Крыма выиграл престижную премию
14:25Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны
14:18Все сады и школы - в Керчи снова эвакуация из-за "минирований"
14:10Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение
13:57ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области
13:56Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
13:48Песков: истина по делу о диверсии на "Северных потоках" многих удивит
13:43ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме
13:23В Крыму осудили феодосийца, хранившего дома более 200 боевых патронов
12:55В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида
12:53В Следкоме сообщили подробности обстрела переправы в Херсоне
12:34Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока
12:19Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
12:14В Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленной
11:53Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ
11:50Зачем ВСУ бьют по дамбе Каховской ГЭС - мнение
11:45Где в Крыму не будет воды в пятницу
Лента новостейМолния