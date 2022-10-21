https://crimea.ria.ru/20221021/v-sevastopole-oshtrafovali-obidchikov-devochki-invalida-1125019782.html

В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида

В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида - РИА Новости Крым, 21.10.2022

В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Севастополю оштрафовал предпринимателя, отказавшего ребенку-инвалиду в посещении игровой комнаты в торговом центре. Об РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T12:55

2022-10-21T12:55

2022-10-21T12:55

севастополь

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Территориальный отдел Роспотребнадзора по Севастополю оштрафовал предпринимателя, отказавшего ребенку-инвалиду в посещении игровой комнаты в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.В августе в соцсетях появилась информация о том, что 9-летнюю девочку с инвалидностью выгнали из игровой комнаты торгового центра в Севастополе. К публикации были приложены видеозаписи из детского центра, где администратор объясняет родителям ребенка, почему ему следует покинуть общественное место.На информацию отреагировал Следком и губернатор Михаил Развожаев, поручив провести профилактическую работу с сотрудниками центра для исключения подобных фактов впредь.Кроме того, была проведена прокурорская проверка, по результатам которой в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении."Установлено, что каких-либо медицинских противопоказаний, препятствующих посещению аттракциона данного вида, у ребенка не выявлено. Рассмотрев материалы дела, территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал виновное лицо на 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.В конце августа аналогичный случай произошел в Центре адаптивного спорта в Севастополе: ребенку-инвалиду отказали в занятиях в бассейне.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, закон и право