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В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида
В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида
Территориальный отдел Роспотребнадзора по Севастополю оштрафовал предпринимателя, отказавшего ребенку-инвалиду в посещении игровой комнаты в торговом центре. Об РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T12:55
2022-10-21T12:55
2022-10-21T12:55
севастополь
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Территориальный отдел Роспотребнадзора по Севастополю оштрафовал предпринимателя, отказавшего ребенку-инвалиду в посещении игровой комнаты в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.В августе в соцсетях появилась информация о том, что 9-летнюю девочку с инвалидностью выгнали из игровой комнаты торгового центра в Севастополе. К публикации были приложены видеозаписи из детского центра, где администратор объясняет родителям ребенка, почему ему следует покинуть общественное место.На информацию отреагировал Следком и губернатор Михаил Развожаев, поручив провести профилактическую работу с сотрудниками центра для исключения подобных фактов впредь.Кроме того, была проведена прокурорская проверка, по результатам которой в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении."Установлено, что каких-либо медицинских противопоказаний, препятствующих посещению аттракциона данного вида, у ребенка не выявлено. Рассмотрев материалы дела, территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал виновное лицо на 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.В конце августа аналогичный случай произошел в Центре адаптивного спорта в Севастополе: ребенку-инвалиду отказали в занятиях в бассейне.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, общество, закон и право
В Севастополе оштрафовали обидчиков девочки-инвалида
Предпринимателя оштрафовали за отказ в посещении игровой комнаты ребенку-инвалиду
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Территориальный отдел Роспотребнадзора по Севастополю оштрафовал предпринимателя, отказавшего ребенку-инвалиду в посещении игровой комнаты в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.
В августе в соцсетях появилась информация о том, что 9-летнюю девочку с инвалидностью выгнали из игровой комнаты торгового центра в Севастополе. К публикации были приложены видеозаписи из детского центра
, где администратор объясняет родителям ребенка, почему ему следует покинуть общественное место.
На информацию отреагировал Следком и губернатор Михаил Развожаев
, поручив провести профилактическую работу с сотрудниками центра для исключения подобных фактов впредь.
Кроме того, была проведена прокурорская проверка, по результатам которой в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении.
"Установлено, что каких-либо медицинских противопоказаний, препятствующих посещению аттракциона данного вида, у ребенка не выявлено. Рассмотрев материалы дела, территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал виновное лицо на 30 тысяч рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.