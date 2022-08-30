https://crimea.ria.ru/20220830/v-sevastopole-rebenku-invalidu-otkazali-v-reabilitatsii-v-basseyne--1124341896.html

В Севастополе ребенку-инвалиду отказали в реабилитации в бассейне

В Севастополе ребенку-инвалиду отказали в реабилитации в бассейне - РИА Новости Крым, 30.08.2022

В Севастополе ребенку-инвалиду отказали в реабилитации в бассейне

В Севастополе в Центре адаптивного спорта ребенку-инвалиду отказали в занятиях в бассейне – прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 30.08.2022

2022-08-30T13:21

2022-08-30T13:21

2022-08-30T13:23

севастополь

общество

прокуратура города севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в Центре адаптивного спорта ребенку-инвалиду отказали в занятиях в бассейне – прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, сообщили в ведомстве.Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что конфликт произошел после того, как мать восьмилетнего мальчика с инвалидностью обратилась с просьбой присутствовать на занятии в бассейне. В опубликованном видео женщина рассказала, что ей в грубой форме отказали, после чего сообщили, что мальчика не возьмут даже на платной основе."Сказали, что так как уровень опасности террористической, губернатор дал распоряжение никого не пускать. Мне отказали в грубой форме, позвали охранника. Вышел тренер и сразу сказал: "Ваш ребенок не подходит, не готов к занятиям", ничем не аргументировав. И отказался с ним заниматься даже за деньги", – рассказала женщина.Она уточнила, что до этого с сыном уже проводили пробное занятие, рекомендовав родителям принести необходимые справки для его зачисления в группу с ноября.По словам женщины, у сына деформация грудной клетки после операции на сердце и сколиоз второй степени, из-за чего и ортопед, и кардиолог рекомендовали ему заниматься плаванием. Из-за инцидента ребенка пришлось отдать в платную организацию, так как откладывать реабилитацию нельзя.В прокуратуре сообщили, что опросят законных представителей мальчика, должностных лица Центра, а также изучат медицинские документы и назначения, связанные с заболеванием ребенка."По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по восстановлению прав ребенка-инвалида и устранению нарушений законодательства", – сообщили в надзорном ведомстве.Ранее в Севастополе произошел инцидент в ТЦ, где ребенка-инвалида не пустили в игровую комнату.

https://crimea.ria.ru/20220824/v-sevastopole-s-obidchikami-rebenka-invalida-v-tts-razberutsya-vlasti-1124280864.html

севастополь

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севастополь, общество, прокуратура города севастополя