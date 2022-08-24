https://crimea.ria.ru/20220824/v-sevastopole-s-obidchikami-rebenka-invalida-v-tts-razberutsya-vlasti-1124280864.html

В Севастополе с обидчиками ребенка-инвалида в ТЦ разберутся власти

В Севастополе с обидчиками ребенка-инвалида в ТЦ разберутся власти - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В Севастополе с обидчиками ребенка-инвалида в ТЦ разберутся власти

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев навестил семью обиженной в торговом центре девочки-инвалида и поручил в правительстве провести разъяснительную работу с... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T18:18

2022-08-24T18:18

2022-08-24T18:18

севастополь

общество

происшествия

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев навестил семью обиженной в торговом центре девочки-инвалида и поручил в правительстве провести разъяснительную работу с предпринимателями во избежание повторения подобных конфликтов. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.Ранее, 22 августа, Следком сообщил о проведении проверки по факту инцидента в ТЦ, где в игровую комнату не пустили ребенка с инвалидностью. О конфликте родителей девочки и сотрудника центра писали местные паблики и СМИ.По словам Развожаева, мать девочки с инвалидностью рассказала, что с момента ее переезда с двумя дочерьми в Севастополь подобных инцидентов в центре не было: обоих детей всегда пускали на аттракцион.Губернатор отметил, что не понимает упорства руководства центра, где продолжают настаивать на правильности поступка своего сотрудника в целях безопасности ребенка, высказав мнение, что в данном случае не помешало бы извиниться.В подарок от губернатора обе девочки в пережившей неприятный инцидент семье получили сертификат на посещение парка "Дримвуд" в Ялте. А предприниматели Севастополя – дополнительные рекомендации относительно того, как вести себя с людьми с ограниченными возможностями.Ранее, узнав об инциденте с особенным ребенком в севастопольском ТЦ, он пообещал не только посетить семью пострадавшего ребенка, но помочь предпринимателям, которые "не включают голову, и отключают сердце, осознать и исправить свои ошибки".

https://crimea.ria.ru/20220805/v-sevastopole-voditel-trolleybusa-unizil-rebenka-invalida-idet-proverka-1124073344.html

севастополь

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севастополь, общество, происшествия, михаил развожаев