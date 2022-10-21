https://crimea.ria.ru/20221021/v-belgorodskoy-oblasti-sdetonirovalo-ustroystvo-vsu-ranen-rebenok-1125008120.html
В Белгородской области сдетонировало устройство ВСУ: ранен ребенок
В Белгородской области сдетонировало устройство ВСУ: ранен ребенок - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В Белгородской области сдетонировало устройство ВСУ: ранен ребенок
Девятилетний ребенок получил травмы в Белгородской области при детонация похожего на украинский дрон устройства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T08:22
2022-10-21T08:22
2022-10-21T08:22
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок получил травмы в Белгородской области при детонация похожего на украинский дрон устройства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, у мальчика открытые травмы конечностей. Сейчас ребенок в больнице, ему оказывают всю необходимую помощь. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. На всей территории региона, как и в других приграничных областях, действует желтый уровень террористической опасности.Осенние каникулы в школах Белгородской области продлят еще на одну неделю, таким образом, они в общей сложности составят 14 дней. Гладков подчеркнул, что это вынужденная мера, связанная с оперативной обстановкой и обеспечением безопасности.
https://crimea.ria.ru/20221020/massirovannyy-obstrel-sela-v-belgorodskoy-oblasti--zhiteley-vyvozyat-1125002957.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия
В Белгородской области сдетонировало устройство ВСУ: ранен ребенок
Губернатор Гладков: в Белгородской области от детонации дрона ВСУ пострадал ребенок