Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области сдетонировало устройство ВСУ: ранен ребенок - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/v-belgorodskoy-oblasti-sdetonirovalo-ustroystvo-vsu-ranen-rebenok-1125008120.html
В Белгородской области сдетонировало устройство ВСУ: ранен ребенок
В Белгородской области сдетонировало устройство ВСУ: ранен ребенок - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В Белгородской области сдетонировало устройство ВСУ: ранен ребенок
Девятилетний ребенок получил травмы в Белгородской области при детонация похожего на украинский дрон устройства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T08:22
2022-10-21T08:22
белгородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1811a12651a6e14148a08d41d6ed96e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок получил травмы в Белгородской области при детонация похожего на украинский дрон устройства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, у мальчика открытые травмы конечностей. Сейчас ребенок в больнице, ему оказывают всю необходимую помощь. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. На всей территории региона, как и в других приграничных областях, действует желтый уровень террористической опасности.Осенние каникулы в школах Белгородской области продлят еще на одну неделю, таким образом, они в общей сложности составят 14 дней. Гладков подчеркнул, что это вынужденная мера, связанная с оперативной обстановкой и обеспечением безопасности.
https://crimea.ria.ru/20221020/massirovannyy-obstrel-sela-v-belgorodskoy-oblasti--zhiteley-vyvozyat-1125002957.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199711_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_40e6bd19c459ec03affd5f79fd254e6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, происшествия
В Белгородской области сдетонировало устройство ВСУ: ранен ребенок

Губернатор Гладков: в Белгородской области от детонации дрона ВСУ пострадал ребенок

08:22 21.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок получил травмы в Белгородской области при детонация похожего на украинский дрон устройства. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребенок доставлен в детскую областную больницу в тяжелом состоянии", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, у мальчика открытые травмы конечностей. Сейчас ребенок в больнице, ему оказывают всю необходимую помощь.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. На всей территории региона, как и в других приграничных областях, действует желтый уровень террористической опасности.
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Вчера, 16:36
Массированный обстрел села в Белгородской области – жителей вывозят
Осенние каникулы в школах Белгородской области продлят еще на одну неделю, таким образом, они в общей сложности составят 14 дней. Гладков подчеркнул, что это вынужденная мера, связанная с оперативной обстановкой и обеспечением безопасности.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:37Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин
10:26Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах
10:20COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
10:06Керченская паромная переправа временно не работает
09:57Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков
09:53В каком состоянии северный сухопутный путь в Крым
09:14Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант
08:57Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро
08:39Атака на переправу в Херсоне: число погибших выросло до четырех
08:38Как утренняя зарядка влияет на продуктивность женщин на работе
08:22В Белгородской области сдетонировало устройство ВСУ: ранен ребенок
08:03На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК
07:31Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ
07:05Спрос на опыт: работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников
03:34Прекратят ли США помогать Украине после выборов в Конгресс – эксперт
00:04При ударе ВСУ по переправе в Херсоне погибли три человека. Обновлено
00:01Прогноз погоды для Крыма на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 октября
22:03Главные события и заявления дня: 20 октября
21:59В РФ отменены ПЦР-тесты на COVID-19 для прибывших из-за рубежа россиян
Лента новостейМолния