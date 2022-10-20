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Белгородским школам рекомендовали продлить каникулы - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Белгородским школам рекомендовали продлить каникулы
Белгородским школам рекомендовали продлить каникулы - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Белгородским школам рекомендовали продлить каникулы
Осенние каникулы в школах Белгородской области рекомендуется продлить еще на одну неделю, таким образом, они в общей сложности составят 14 дней. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T09:37
2022-10-20T09:32
белгородская область
образование в россии
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Осенние каникулы в школах Белгородской области рекомендуется продлить еще на одну неделю, таким образом, они в общей сложности составят 14 дней. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков подчеркнул, что это вынужденная мера, связанная с оперативной обстановкой и обеспечением безопасности.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России - в Крыму и Севастополе, в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае - "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221019/zhiteley-shebekino-belgorodskoy-oblasti-prizvali-uekhat-iz-rayona-obstrela-1124975476.html
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белгородская область, образование в россии, общество, специальная военная операция рф на украине
Белгородским школам рекомендовали продлить каникулы

Губернатор Белгородской области рекомендовал школам продлить каникулы на неделю

09:37 20.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Осенние каникулы в школах Белгородской области рекомендуется продлить еще на одну неделю, таким образом, они в общей сложности составят 14 дней. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области еще на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году две недели", - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что это вынужденная мера, связанная с оперативной обстановкой и обеспечением безопасности.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России - в Крыму и Севастополе, в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае - "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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