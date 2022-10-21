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США блокировали участие России в конференции МАГАТЭ — "Росатом" - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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США блокировали участие России в конференции МАГАТЭ — "Росатом"
США блокировали участие России в конференции МАГАТЭ — "Росатом" - РИА Новости Крым, 21.10.2022
США блокировали участие России в конференции МАГАТЭ — "Росатом"
США не выдали визы членам российской делегации Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", которая состоится в Вашингтоне,... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T18:36
2022-10-21T18:36
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. США не выдали визы членам российской делегации Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", которая состоится в Вашингтоне, тем самым блокировав их участие России. Теперь представитель от Российской Федерации примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе госкорпорации "Росатом".Там уточнили, что американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США. При этом, полностью исключить Россию не удалось.В госкорпорации также подчеркнули, что "без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл".В сентябре миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС увидела факт обстрелов электростанции и это зафиксировано в докладе.
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магатэ, сша
США блокировали участие России в конференции МАГАТЭ — "Росатом"

"Росатом": США блокировали участие России в конференции МАГАТЭ

18:36 21.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. США не выдали визы членам российской делегации Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", которая состоится в Вашингтоне, тем самым блокировав их участие России. Теперь представитель от Российской Федерации примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

"В последние дни в западных СМИ появилась информация относительно неучастия России в Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", которая состоится в Вашингтоне, США, 26-28 октября 2022 года предполагалось очное участие российской делегации… Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил", — сообщили в госкорпорации.

Там уточнили, что американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США. При этом, полностью исключить Россию не удалось.
"В соответствии с устоявшейся в период пандемии коронавирусной инфекции практикой, генеральный директор госкорпорации А.Е. Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения", — сообщили в "Росатоме".
В госкорпорации также подчеркнули, что "без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл".
В сентябре миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС увидела факт обстрелов электростанции и это зафиксировано в докладе.
 
МАГАТЭСША
 
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18:36США блокировали участие России в конференции МАГАТЭ — "Росатом"
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