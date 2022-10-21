https://crimea.ria.ru/20221021/ssha-blokirovali-uchastie-rossii-v-konferentsii-magate--rosatom-1125032925.html

США блокировали участие России в конференции МАГАТЭ — "Росатом"

США блокировали участие России в конференции МАГАТЭ — "Росатом" - РИА Новости Крым, 21.10.2022

США блокировали участие России в конференции МАГАТЭ — "Росатом"

США не выдали визы членам российской делегации Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", которая состоится в Вашингтоне,... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T18:36

2022-10-21T18:36

2022-10-21T18:36

магатэ

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124724681_0:34:3078:1765_1920x0_80_0_0_b64ed6586ba4a14251d224522bbfda0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. США не выдали визы членам российской делегации Международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке", которая состоится в Вашингтоне, тем самым блокировав их участие России. Теперь представитель от Российской Федерации примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе госкорпорации "Росатом".Там уточнили, что американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США. При этом, полностью исключить Россию не удалось.В госкорпорации также подчеркнули, что "без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл".В сентябре миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС увидела факт обстрелов электростанции и это зафиксировано в докладе.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, сша