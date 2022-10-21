https://crimea.ria.ru/20221021/nad-khersonskoy-oblastyu-i-lnr-sbity-33-snaryada-himars---minoborony-1125022506.html
Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны
Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны
Российские военные за сутки сбили над территориями Херсонской области и Луганской Народной Республики 33 снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T14:25
2022-10-21T14:25
2022-10-21T14:25
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили над территориями Херсонской области и Луганской Народной Республики 33 снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Скадовск и Высокое Херсонской области, а также возле Каховской ГЭС.По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожены 324 самолета, 162 вертолета, 2302 беспилотных летательных аппарата и другие виды военной техники и вооружения.
https://crimea.ria.ru/20221021/smogut-li-vs-rf-otrazit-nastuplenie-na-kherson--mnenie-1125020701.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны
Минобороны: российские военные сбили 33 снаряда HIMARS и шесть беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили над территориями Херсонской области и Луганской Народной Республики 33 снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сбиты в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Скадовск и Высокое Херсонской области, а также возле Каховской ГЭС.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожены 324 самолета, 162 вертолета, 2302 беспилотных летательных аппарата и другие виды военной техники и вооружения.