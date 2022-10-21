https://crimea.ria.ru/20221021/nad-khersonskoy-oblastyu-i-lnr-sbity-33-snaryada-himars---minoborony-1125022506.html

Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны

Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны

Российские военные за сутки сбили над территориями Херсонской области и Луганской Народной Республики 33 снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T14:25

2022-10-21T14:25

2022-10-21T14:25

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили над территориями Херсонской области и Луганской Народной Республики 33 снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Скадовск и Высокое Херсонской области, а также возле Каховской ГЭС.По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российскими военными уничтожены 324 самолета, 162 вертолета, 2302 беспилотных летательных аппарата и другие виды военной техники и вооружения.

https://crimea.ria.ru/20221021/smogut-li-vs-rf-otrazit-nastuplenie-na-kherson--mnenie-1125020701.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине