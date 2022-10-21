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"Лучший ресторан при отеле": ресторан Крыма выиграл престижную премию - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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"Лучший ресторан при отеле": ресторан Крыма выиграл престижную премию
"Лучший ресторан при отеле": ресторан Крыма выиграл престижную премию - РИА Новости Крым, 21.10.2022
"Лучший ресторан при отеле": ресторан Крыма выиграл престижную премию
Ресторан современной кухни Cosmo, расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA в Крыму, выиграл в ресторанной премии "Что где есть в Сочи и Краснодаре РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T14:26
2022-10-21T14:29
mriya resort &spa
крым
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Ресторан современной кухни Cosmo, расположенный на территории курорта Mriya Resort &amp; SPA в Крыму, выиграл в ресторанной премии "Что где есть в Сочи и Краснодаре 2022". Он победил в номинации "Лучший ресторан при отеле 5* Крым".Премия "Что где есть в Сочи и Краснодаре 2022" объединяет ресторанную индустрию с ее потребителями: победителей выбирают не профессионалы отрасли, а непосредственно гости общепита. 20 сентября на сайте премии был опубликован список номинантов, отобранных редакцией "Собака.ru в Сочи и Краснодаре" на основании отзывов гостей. Далее прошло онлайн-голосование, по итогам которого определили четверку финалистов в каждой номинации. На последнем этапе члены жюри, по шесть человек из каждого города, голосованием выбрали победителей. За победу в номинации "Лучший ресторан при отеле 5* Крым" боролись пять ресторанов полуострова. И лучшим стал Cosmo .Cosmo – это смесь лучших мировых гастрономических традиций и ведущих трендов последних лет. Особое внимание здесь уделяют процессам приготовления пищи, текстурам, вкусовым сочетаниям и оформлению блюд. Шеф-повар экспериментирует с необычными ингредиентами, соусами, маслами, приправами и специями, расширяя границы кулинарного искусства. В ресторане можно попробовать такие яркие сочетания, как карпаччо из осьминога с ферментированной алычой, запеченное седло барашка с соусом из свеклы, красного вина и инжира, а также зеленый салат с киноа и вишневым гаспачо.Ресторан курорта Mriya Resort &amp; SPA одержал победу в международной премии World Culinary Awards 2021, которая ежегодно определяет лучшие проекты в кулинарной индустрии. Ресторан "Черное море by Mriya" был признан лучшим в Европе рестораном формата Fine Dining при отеле. В 2022 году курорт выиграл XVII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" в номинации "За вклад в развитие ресторанной индустрии и создание нового иммерсивного формата гастроразвлечений на юге России". Всего на территории комплекса Mriya Resort &amp; SPA представлено более 20 ресторанов и баров. В их числе - итальянский ресторан L’Olivo, паназиатский ресторан Mandarin, ресторан локаворской кухни Winekitchen, рестораны на берегу моря Salt &amp;Pepper и "Черное море".*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com4CQwVszH9pQNMznwGfS
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mriya resort &spa, крым, ялта

"Лучший ресторан при отеле": ресторан Крыма выиграл престижную премию

14:26 21.10.2022 (обновлено: 14:29 21.10.2022)
 
© BULGAKOVPHOTO.COMРесторан современной кухни Cosmo, который расположен на территории курорта Mriya Resort & SPA, выиграл в номинации "Лучший ресторан при отеле 5* Крым".
Ресторан современной кухни Cosmo, который расположен на территории курорта Mriya Resort & SPA, выиграл в номинации Лучший ресторан при отеле 5* Крым.
© BULGAKOVPHOTO.COM
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Ресторан современной кухни Cosmo, расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA в Крыму, выиграл в ресторанной премии "Что где есть в Сочи и Краснодаре 2022". Он победил в номинации "Лучший ресторан при отеле 5* Крым".
Премия "Что где есть в Сочи и Краснодаре 2022" объединяет ресторанную индустрию с ее потребителями: победителей выбирают не профессионалы отрасли, а непосредственно гости общепита. 20 сентября на сайте премии был опубликован список номинантов, отобранных редакцией "Собака.ru в Сочи и Краснодаре" на основании отзывов гостей. Далее прошло онлайн-голосование, по итогам которого определили четверку финалистов в каждой номинации. На последнем этапе члены жюри, по шесть человек из каждого города, голосованием выбрали победителей. За победу в номинации "Лучший ресторан при отеле 5* Крым" боролись пять ресторанов полуострова. И лучшим стал Cosmo .
© BULGAKOVPHOTO.COMРесторан современной кухни Cosmo, который расположен на территории курорта Mriya Resort & SPA, выиграл в номинации "Лучший ресторан при отеле 5* Крым".
Ресторан современной кухни Cosmo, который расположен на территории курорта Mriya Resort & SPA, выиграл в номинации Лучший ресторан при отеле 5* Крым.
© BULGAKOVPHOTO.COM
Ресторан современной кухни Cosmo, который расположен на территории курорта Mriya Resort & SPA, выиграл в номинации "Лучший ресторан при отеле 5* Крым".
Cosmo – это смесь лучших мировых гастрономических традиций и ведущих трендов последних лет. Особое внимание здесь уделяют процессам приготовления пищи, текстурам, вкусовым сочетаниям и оформлению блюд. Шеф-повар экспериментирует с необычными ингредиентами, соусами, маслами, приправами и специями, расширяя границы кулинарного искусства. В ресторане можно попробовать такие яркие сочетания, как карпаччо из осьминога с ферментированной алычой, запеченное седло барашка с соусом из свеклы, красного вина и инжира, а также зеленый салат с киноа и вишневым гаспачо.
Ресторан курорта Mriya Resort & SPA одержал победу в международной премии World Culinary Awards 2021, которая ежегодно определяет лучшие проекты в кулинарной индустрии. Ресторан "Черное море by Mriya" был признан лучшим в Европе рестораном формата Fine Dining при отеле. В 2022 году курорт выиграл XVII Национальную ресторанную премию "Пальмовая ветвь" в номинации "За вклад в развитие ресторанной индустрии и создание нового иммерсивного формата гастроразвлечений на юге России". Всего на территории комплекса Mriya Resort & SPA представлено более 20 ресторанов и баров. В их числе - итальянский ресторан L’Olivo, паназиатский ресторан Mandarin, ресторан локаворской кухни Winekitchen, рестораны на берегу моря Salt &Pepper и "Черное море".
Медицинский кластер Mriya Resort & SPA получил пять престижных наград на IV Ежегодном всероссийском форуме Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности
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4CQwVszH9pQNMznwGfS
 
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