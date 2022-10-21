https://crimea.ria.ru/20221021/izyatye-na-tamozhne-v-krymu-raritetnye-izdaniya-peredali-minkultu-rf-1125002042.html

Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ

Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ

Сотрудники Крымской таможни передали Управлению Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам два старинных печатных издания "Сочинения А.С... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-21T07:31

2022-10-21T07:31

2022-10-20T16:08

крымская таможня

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской таможни передали Управлению Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам два старинных печатных издания "Сочинения А.С. Пушкина" 1887 года и "Новый карманный польско-русский и русско-польский словарь" 1899 года.Эти раритеты в мае 2021 года гражданин Украины пытался вывезти через пункт пропуска "Армянск" без обязательного письменного декларирования. Книги в его багаже обнаружили сотрудники Крымской таможни и Пограничной службы ФСБ России. Экспертиза подтвердила, что "Сочинения А.С. Пушкина" и словарь с более чем вековой историей относятся к культурным ценностям."По факту недекларирования товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, в отношении гражданина Крымской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Решением суда оба печатных издания конфискованы. В ближайшее время Министерство культуры Российской Федерации определит хранителя книг", – сообщил начальник Крымской таможни Виктор Холичев.Ранее сотрудники ведомства передали в управление Министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам культурную ценность – икону "Господь Вседержитель", созданную в начале ХХ века.

https://crimea.ria.ru/20210322/Ukrainskim-tantsoram-pomeshali-krymskie-tamozhenniki--1119383509.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская таможня, культура, общество