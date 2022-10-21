Рейтинг@Mail.ru
Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/izyatye-na-tamozhne-v-krymu-raritetnye-izdaniya-peredali-minkultu-rf-1125002042.html
Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ
Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ
Сотрудники Крымской таможни передали Управлению Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам два старинных печатных издания "Сочинения А.С... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-21T07:31
2022-10-20T16:08
крымская таможня
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0f/1123546616_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_78b5edb6add02b9660e0d3989b96b680.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской таможни передали Управлению Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам два старинных печатных издания "Сочинения А.С. Пушкина" 1887 года и "Новый карманный польско-русский и русско-польский словарь" 1899 года.Эти раритеты в мае 2021 года гражданин Украины пытался вывезти через пункт пропуска "Армянск" без обязательного письменного декларирования. Книги в его багаже обнаружили сотрудники Крымской таможни и Пограничной службы ФСБ России. Экспертиза подтвердила, что "Сочинения А.С. Пушкина" и словарь с более чем вековой историей относятся к культурным ценностям."По факту недекларирования товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, в отношении гражданина Крымской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Решением суда оба печатных издания конфискованы. В ближайшее время Министерство культуры Российской Федерации определит хранителя книг", – сообщил начальник Крымской таможни Виктор Холичев.Ранее сотрудники ведомства передали в управление Министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам культурную ценность – икону "Господь Вседержитель", созданную в начале ХХ века.
https://crimea.ria.ru/20210322/Ukrainskim-tantsoram-pomeshali-krymskie-tamozhenniki--1119383509.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0f/1123546616_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f0044968cd23937045dbf5f016880b68.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская таможня, культура, общество
Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ

Крымские таможенники передали Минкультуры РФ изъятые у украинца раритетные издания

07:31 21.10.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму. - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской таможни передали Управлению Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам два старинных печатных издания "Сочинения А.С. Пушкина" 1887 года и "Новый карманный польско-русский и русско-польский словарь" 1899 года.
Эти раритеты в мае 2021 года гражданин Украины пытался вывезти через пункт пропуска "Армянск" без обязательного письменного декларирования. Книги в его багаже обнаружили сотрудники Крымской таможни и Пограничной службы ФСБ России. Экспертиза подтвердила, что "Сочинения А.С. Пушкина" и словарь с более чем вековой историей относятся к культурным ценностям.
"По факту недекларирования товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, в отношении гражданина Крымской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. Решением суда оба печатных издания конфискованы. В ближайшее время Министерство культуры Российской Федерации определит хранителя книг", – сообщил начальник Крымской таможни Виктор Холичев.
Ранее сотрудники ведомства передали в управление Министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам культурную ценность – икону "Господь Вседержитель", созданную в начале ХХ века.
Таможенники не дали вывезти из Крыма незадекларированную танцевальную обувь
22 марта 2021, 13:40
Украинским танцорам помешали крымские таможенники
 
Крымская таможняКультураОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:03На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК
07:31Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ
07:05Спрос на опыт: работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников
03:34Прекратят ли США помогать Украине после выборов в Конгресс – эксперт
00:04При ударе ВСУ по переправе в Херсоне погибли три человека. Обновлено
00:01Прогноз погоды для Крыма на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 октября
22:03Главные события и заявления дня: 20 октября
21:59В РФ отменены ПЦР-тесты на COVID-19 для прибывших из-за рубежа россиян
21:54Алкоголь, закуска и мангалы: двух севастопольцев обвиняют в серии краж
21:44Очередное громкое заявление Зеленского: небо Украины защищает всю Европу
21:37Как проверить скорость старения мозга
21:16Плоский живот после 40 лет: диетолог назвал способы
20:57Какие данные можно узнать по телефонному номеру - эксперт
20:34Как фейки меняют реальность – мнение
20:17Большой бутерброд по-турецки: кот Мостик готовит полезный фаст-фуд
20:01На Кубани за долги арестован американский самолет
19:56Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц
19:48Эксперт оценил перспективы снижения помощи США Украине после выборов
19:29Как избежать войны России с НАТО – вице-премьер Крыма
Лента новостейМолния