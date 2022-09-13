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Крымские таможенники передали Минкульту РФ изъятую у украинца икону - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Крымские таможенники передали Минкульту РФ изъятую у украинца икону
Крымские таможенники передали Минкульту РФ изъятую у украинца икону - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Крымские таможенники передали Минкульту РФ изъятую у украинца икону
Сотрудники Крымской таможни передали в управление министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам культурную ценность – икону... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской таможни передали в управление министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам культурную ценность – икону "Господь Вседержитель", созданную в начале ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.Уточняется, что святыня была изъята у гражданина Украины при попытке контрабандой провести ее через джанкойский таможенный пост еще в январе.В отношении нарушителя возбудили административное дело, по решению суда икону конфисковали и передали управлению Минкультуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. В ближайшее время министерство определит ее хранителя.
https://crimea.ria.ru/20220406/rossiyanin-poydet-pod-sud-za-popytku-vyvezti-zolotye-slitki-v-kitay-1122866623.html
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крым, культура, религия, крымская таможня
Крымские таможенники передали Минкульту РФ изъятую у украинца икону

Крымские таможенники передали в Минкульт РФ изъятую у украинца икону начала ХХ века

10:04 13.09.2022 (обновлено: 10:05 13.09.2022)
 
© Крымская таможняИкона "Господь Вседержитель", созданная в начале ХХ века
Икона Господь Вседержитель, созданная в начале ХХ века
© Крымская таможня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской таможни передали в управление министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам культурную ценность – икону "Господь Вседержитель", созданную в начале ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.
Уточняется, что святыня была изъята у гражданина Украины при попытке контрабандой провести ее через джанкойский таможенный пост еще в январе.
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"При осмотре ручной клади сотрудники таможни выявили образ Христа, исполненный в каноническом стиле, в серебряном окладе с позолотой, который не был задекларирован в установленном порядке. Таможенная экспертиза установила, что икона изготовлена более 50 лет назад, относится к культурным ценностям и имеет художественное значение", - сказано в сообщении.
В отношении нарушителя возбудили административное дело, по решению суда икону конфисковали и передали управлению Минкультуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. В ближайшее время министерство определит ее хранителя.
 
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