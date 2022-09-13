https://crimea.ria.ru/20220913/krymskie-tamozhenniki-peredali-minkultu-rf-izyatuyu-u-ukraintsa-ikonu-1124486694.html

Крымские таможенники передали Минкульту РФ изъятую у украинца икону

Крымские таможенники передали Минкульту РФ изъятую у украинца икону - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Крымские таможенники передали Минкульту РФ изъятую у украинца икону

Сотрудники Крымской таможни передали в управление министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам культурную ценность – икону... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T10:04

2022-09-13T10:04

2022-09-13T10:05

крым

культура

религия

крымская таможня

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Сотрудники Крымской таможни передали в управление министерства культуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам культурную ценность – икону "Господь Вседержитель", созданную в начале ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.Уточняется, что святыня была изъята у гражданина Украины при попытке контрабандой провести ее через джанкойский таможенный пост еще в январе.В отношении нарушителя возбудили административное дело, по решению суда икону конфисковали и передали управлению Минкультуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. В ближайшее время министерство определит ее хранителя.

https://crimea.ria.ru/20220406/rossiyanin-poydet-pod-sud-za-popytku-vyvezti-zolotye-slitki-v-kitay-1122866623.html

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2022

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крым, культура, религия, крымская таможня