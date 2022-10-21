https://crimea.ria.ru/20221021/aksenov-otvetil-na-vopros-po-perevodu-shkol-kryma-na-distant-1125008647.html
Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант
Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант
Школы Крыма на данный момент не планируют переводить на дистанционное обучение, учебные учреждения обеспечены охраной и оснащены "тревожными" кнопками. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T09:14
2022-10-21T09:14
2022-10-21T09:14
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
образование в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Школы Крыма на данный момент не планируют переводить на дистанционное обучение, учебные учреждения обеспечены охраной и оснащены "тревожными" кнопками. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью "Известиям".Также, по его словам, сотрудники полиции проводят дополнительные инструктажи по антитеррористической безопасности для учителей и воспитателей.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.По словам главы республики Сергея Аксенова, дополнительные меры безопасности в Крыму будут вводиться в случае необходимости. Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в регион на данный момент не планируется.
https://crimea.ria.ru/20221019/v-krymu-proveryat-gotovnost-ukrytiy-i-rasskazhut-o-nikh-zhitelyam-1124986910.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, образование в крыму и севастополе, общество
Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант
Глава Крыма Аксенов: планов по переводу школ на дистант нет