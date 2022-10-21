Рейтинг@Mail.ru
Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/aksenov-otvetil-na-vopros-po-perevodu-shkol-kryma-na-distant-1125008647.html
Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант
Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант
Школы Крыма на данный момент не планируют переводить на дистанционное обучение, учебные учреждения обеспечены охраной и оснащены "тревожными" кнопками. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T09:14
2022-10-21T09:14
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
образование в крыму и севастополе
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124291931_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c3245a13c265beb1e0630b5ae9561063.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Школы Крыма на данный момент не планируют переводить на дистанционное обучение, учебные учреждения обеспечены охраной и оснащены "тревожными" кнопками. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью "Известиям".Также, по его словам, сотрудники полиции проводят дополнительные инструктажи по антитеррористической безопасности для учителей и воспитателей.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.По словам главы республики Сергея Аксенова, дополнительные меры безопасности в Крыму будут вводиться в случае необходимости. Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в регион на данный момент не планируется.
https://crimea.ria.ru/20221019/v-krymu-proveryat-gotovnost-ukrytiy-i-rasskazhut-o-nikh-zhitelyam-1124986910.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124291931_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_d6cd2d07ec1710c8334d63f84212e697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, образование в крыму и севастополе, общество
Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант

Глава Крыма Аксенов: планов по переводу школ на дистант нет

09:14 21.10.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДевочка с ранцем
Девочка с ранцем - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Школы Крыма на данный момент не планируют переводить на дистанционное обучение, учебные учреждения обеспечены охраной и оснащены "тревожными" кнопками. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью "Известиям".
"Пока планов по переводу школ на дистант нет. Во всех образовательных учреждениях организована физическая охрана. Все они оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии, системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией и так далее. Учебные помещения осматриваются и опечатываются на ночное время", - сказал он.
Также, по его словам, сотрудники полиции проводят дополнительные инструктажи по антитеррористической безопасности для учителей и воспитателей.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
По словам главы республики Сергея Аксенова, дополнительные меры безопасности в Крыму будут вводиться в случае необходимости. Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в регион на данный момент не планируется.
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 20:12
В Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям
 
Сергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяОбразование в Крыму и СевастополеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:37Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин
10:26Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах
10:20COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
10:06Керченская паромная переправа временно не работает
09:57Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков
09:53В каком состоянии северный сухопутный путь в Крым
09:14Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант
08:57Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро
08:39Атака на переправу в Херсоне: число погибших выросло до четырех
08:38Как утренняя зарядка влияет на продуктивность женщин на работе
08:22В Белгородской области сдетонировало устройство ВСУ: ранен ребенок
08:03На Западе уже жалеют, что сразу не признали Крым – вице-премьер РК
07:31Изъятые на таможне в Крыму раритетные издания передали Минкульту РФ
07:05Спрос на опыт: работодатели стали чаще выбирать возрастных сотрудников
03:34Прекратят ли США помогать Украине после выборов в Конгресс – эксперт
00:04При ударе ВСУ по переправе в Херсоне погибли три человека. Обновлено
00:01Прогноз погоды для Крыма на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 октября
22:03Главные события и заявления дня: 20 октября
21:59В РФ отменены ПЦР-тесты на COVID-19 для прибывших из-за рубежа россиян
Лента новостейМолния