https://crimea.ria.ru/20221021/aksenov-otvetil-na-vopros-po-perevodu-shkol-kryma-na-distant-1125008647.html

Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант

Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант

Школы Крыма на данный момент не планируют переводить на дистанционное обучение, учебные учреждения обеспечены охраной и оснащены "тревожными" кнопками. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T09:14

2022-10-21T09:14

2022-10-21T09:14

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

образование в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Школы Крыма на данный момент не планируют переводить на дистанционное обучение, учебные учреждения обеспечены охраной и оснащены "тревожными" кнопками. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью "Известиям".Также, по его словам, сотрудники полиции проводят дополнительные инструктажи по антитеррористической безопасности для учителей и воспитателей.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.По словам главы республики Сергея Аксенова, дополнительные меры безопасности в Крыму будут вводиться в случае необходимости. Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в регион на данный момент не планируется.

https://crimea.ria.ru/20221019/v-krymu-proveryat-gotovnost-ukrytiy-i-rasskazhut-o-nikh-zhitelyam-1124986910.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, образование в крыму и севастополе, общество