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Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв
Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв
В рамках осеннего призыва в Севастополе планируют призвать около 500 человек. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T18:49
2022-10-20T18:49
2022-10-20T18:49
севастополь
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В рамках осеннего призыва в Севастополе планируют призвать около 500 человек. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Севастополя Олег Ситников."В рамках осеннего призыва планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 500 человек", – сказал Ситников.Он отметил, что отправлять призывников в войска начнут в середине ноября. И добавил, что осенний призыв на службу никак не связан со спецоперацией."Мероприятия призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. В ней участвуют только офицеры и подготовленные военнослужащие по контракту, а также мобилизованные после прохождения соответствующей подготовки", – отметил подполковник.Осенний призыв в армию в России в текущем году начинается позже обычного – с 1 ноября и продлится до 31 декабря. Перенос был связан с перегрузкой военкоматов из-за объявления частичной мобилизации.Ранее представитель ГОМУ Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что количество призванных на срочную военную службу нынешней осенью будет меньше, чем в минувшем году, и составит 120 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221001/gde-budut-sluzhit-srochniki-osennego-prizyva--genshtab-vs-rf-1124683605.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество
Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв
В Севастополе в рамках осеннего призыва призовут 500 новобранцев – военкомат
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В рамках осеннего призыва в Севастополе планируют призвать около 500 человек. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Севастополя Олег Ситников.
"В рамках осеннего призыва планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 500 человек", – сказал Ситников.
Он отметил, что отправлять призывников в войска начнут в середине ноября. И добавил, что осенний призыв на службу никак не связан со спецоперацией.
"Мероприятия призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. В ней участвуют только офицеры и подготовленные военнослужащие по контракту, а также мобилизованные после прохождения соответствующей подготовки", – отметил подполковник.
Осенний призыв
в армию в России в текущем году начинается позже обычного – с 1 ноября и продлится до 31 декабря. Перенос был связан с перегрузкой военкоматов из-за объявления частичной мобилизации.
Ранее представитель ГОМУ Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что количество призванных на срочную военную службу нынешней осенью будет меньше, чем в минувшем году, и составит 120 тысяч человек.