Рейтинг@Mail.ru
Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221020/skolko-sevastopoltsev-otpravyatsya-sluzhit-v-osenniy-prizyv-1125005854.html
Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв
Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв
В рамках осеннего призыва в Севастополе планируют призвать около 500 человек. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T18:49
2022-10-20T18:49
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/15/1124571091_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_08a861dac60176fa22fced25608c10de.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В рамках осеннего призыва в Севастополе планируют призвать около 500 человек. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Севастополя Олег Ситников."В рамках осеннего призыва планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 500 человек", – сказал Ситников.Он отметил, что отправлять призывников в войска начнут в середине ноября. И добавил, что осенний призыв на службу никак не связан со спецоперацией."Мероприятия призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. В ней участвуют только офицеры и подготовленные военнослужащие по контракту, а также мобилизованные после прохождения соответствующей подготовки", – отметил подполковник.Осенний призыв в армию в России в текущем году начинается позже обычного – с 1 ноября и продлится до 31 декабря. Перенос был связан с перегрузкой военкоматов из-за объявления частичной мобилизации.Ранее представитель ГОМУ Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что количество призванных на срочную военную службу нынешней осенью будет меньше, чем в минувшем году, и составит 120 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221001/gde-budut-sluzhit-srochniki-osennego-prizyva--genshtab-vs-rf-1124683605.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/15/1124571091_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a219733eb5317266c2ba500e631da9e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, общество
Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв

В Севастополе в рамках осеннего призыва призовут 500 новобранцев – военкомат

18:49 20.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В рамках осеннего призыва в Севастополе планируют призвать около 500 человек. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Севастополя Олег Ситников.
"В рамках осеннего призыва планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 500 человек", – сказал Ситников.
Он отметил, что отправлять призывников в войска начнут в середине ноября. И добавил, что осенний призыв на службу никак не связан со спецоперацией.
Отправка призывников из Новосибирска в Президентский полк - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 10:15
Где будут служить срочники осеннего призыва – Генштаб ВС РФ
"Мероприятия призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. В ней участвуют только офицеры и подготовленные военнослужащие по контракту, а также мобилизованные после прохождения соответствующей подготовки", – отметил подполковник.
Осенний призыв в армию в России в текущем году начинается позже обычного – с 1 ноября и продлится до 31 декабря. Перенос был связан с перегрузкой военкоматов из-за объявления частичной мобилизации.
Ранее представитель ГОМУ Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщал, что количество призванных на срочную военную службу нынешней осенью будет меньше, чем в минувшем году, и составит 120 тысяч человек.
 
СевастопольОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01На Кубани за долги арестован американский самолет
19:56Сгладить сезонность: Путин поручил стимулировать строительство гостиниц
19:48Эксперт оценил перспективы снижения помощи США Украине после выборов
19:29Как избежать войны России с НАТО – вице-премьер Крыма
19:11Асад сравнил спецоперацию России с борьбой Сирии против террористов
18:49Сколько севастопольцев отправятся служить в осенний призыв
18:31Суд Праги оправдал россиянина Франчетти
18:16Вернется ли в Крым тепло
17:56В Керчи приостановили работу паромной переправы из-за сильного ветра
17:47В Севастополе отопительный сезон начнется 1 ноября
17:31Истребитель ВВС РФ выпустил ракету в британский самолет-разведчик
17:11В Керчи осудили экс-чиновника за крупную взятку
16:53Такого позора Британия еще не знала: чем запомнится миру Трасс
16:43Мобилизованные предприниматели получили право временно передать бизнес
16:36Массированный обстрел села в Белгородской области – жителей вывозят
16:30ВСУ ударили по работавшей в ЛНР аварийной бригаде - пятеро погибших
16:17В МИД оценили заявление Зеленского о теракте на Крымском мосту
16:09Порядка 15 тысяч мирных жителей перевезены на левый берег Днепра – власти
15:48Лиз Трасс уходит в отставку
15:32В Тамани больше тысячи грузовиков ждут парома - оперштаб
Лента новостейМолния