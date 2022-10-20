https://crimea.ria.ru/20221020/nebo-ukrainy-zaschischaet-vsyu-evropu-zelenskiy-potreboval-bolshe-sistem-pvo-1125007402.html
Очередное громкое заявление Зеленского: небо Украины защищает всю Европу
Очередное громкое заявление Зеленского: небо Украины защищает всю Европу - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Очередное громкое заявление Зеленского: небо Украины защищает всю Европу
Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам Европейского союза в ходе заседания Совета ЕС, потребовал поставлять Киеву больше систем ПВО. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T21:44
2022-10-20T21:44
2022-10-20T21:53
владимир зеленский (президент украины)
украина
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам Европейского союза в ходе заседания Совета ЕС, потребовал поставлять Киеву больше систем ПВО. По его словам, от защищенности неба над Украиной зависит жизнь во всей Европе. Он добавил, что полученных от Германии IRIS-T, недостаточно. "Нам необходимо больше систем ПВО и ПРО, чтобы создать действительно надежный воздушный щит. <...> Чем больше защищено украинское небо, тем более защищенной будет жизнь во всей Европе", – сказал Зеленский.Он также заявил, что Украина больше не будет поставлять электричество в Европу, так как уже уничтожено больше трети энергетической инфраструктуры страны.В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров" >>"Разрушено больше трети нашей энергетической инфраструктуры. Из-за этого мы, к сожалению, больше не можем экспортировать электричество (в ЕС – ред.)", – сказал Зеленский.На днях в кабинете безопасности Израиля заявили, что поддержка Украины не включает поставок вооружений и "эта позиция не изменится". Позже министр обороны Израиля Бени Ганц официально объявил об отказе поставлять вооружения ВСУ. Днем ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО.Ранее глава венгерского МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в подготовке украинских военных в рамках ранее анонсированной миссии ЕС. Это стало прецедентом.
https://crimea.ria.ru/20221018/v-izraile-sdelali-zayavlenie-o-postavkakh-vooruzheniya-ukraine-1124962189.html
https://crimea.ria.ru/20221013/armiya-ukrainy-obespechena-sistemami-pvo-tolko-na-10---zelenskiy-1124856967.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, европейский союз
Очередное громкое заявление Зеленского: небо Украины защищает всю Европу
Зеленский заявил, что от защищенности неба Украины зависит жизнь в ЕС и потребовал ПВО
21:44 20.10.2022 (обновлено: 21:53 20.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам Европейского союза в ходе заседания Совета ЕС, потребовал поставлять Киеву больше систем ПВО.
По его словам, от защищенности неба над Украиной зависит жизнь во всей Европе. Он добавил, что полученных от Германии IRIS-T, недостаточно.
"Нам необходимо больше систем ПВО и ПРО, чтобы создать действительно надежный воздушный щит. <...> Чем больше защищено украинское небо, тем более защищенной будет жизнь во всей Европе", – сказал Зеленский.
Он также заявил, что Украина больше не будет поставлять электричество в Европу, так как уже уничтожено больше трети энергетической инфраструктуры страны.
"Разрушено больше трети нашей энергетической инфраструктуры. Из-за этого мы, к сожалению, больше не можем экспортировать электричество (в ЕС – ред.)", – сказал Зеленский.
На днях в кабинете безопасности Израиля заявили, что поддержка Украины не включает
поставок вооружений и "эта позиция не изменится". Позже министр обороны Израиля Бени Ганц официально объявил об отказе поставлять вооружения ВСУ. Днем ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО.
Ранее глава венгерского МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать
в подготовке украинских военных в рамках ранее анонсированной миссии ЕС. Это стало прецедентом.