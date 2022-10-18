https://crimea.ria.ru/20221018/v-rade-zayavili-o-bespoleznosti-turetskikh-bayraktarov-1124957871.html

В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров"

В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров" - РИА Новости Крым, 18.10.2022

В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров"

Украинский нардеп, экс-глава администрации президента Украины Сергей Пашинский заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar абсолютно бесполезны для ВСУ,... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T19:09

2022-10-18T19:09

2022-10-18T19:09

украина

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Украинский нардеп, экс-глава администрации президента Украины Сергей Пашинский заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar абсолютно бесполезны для ВСУ, поскольку в них "больше пиара и коррупции, чем боевого применения". Такое заявление он сделал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), думая, что общается с американским политиком. Фрагмент беседы опубликован в их Telegram-канале."В Байрактаре больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это прежде всего пиар-проект, я лично был против, потому что они уязвимы против ПВО сильно", – сказал Пашинский.По его словам, если бы не поставленные США Украине противорадиолокационные ракеты HARM и американские РСЗО HIMARS, никаких "Байрактаров" уже не было бы.Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar в 2018-2020 гг., а с конца 2021-го начала собственное производство этого БПЛА по соглашению с Турцией.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкером, выдавшим себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, признался, что за взрывом фуры на Крымском мосту стоит Киев.

https://crimea.ria.ru/20221010/za-teraktom-na-krymskom-mostu-mogut-stoyat-zapadnye-kuratory-sbu-1124804351.html

https://crimea.ria.ru/20221004/priznanie-sandu-prezident-moldavii-gotova-otdat-svoi-zemli-ukraine-1124715251.html

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украина