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В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров" - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров"
В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров" - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров"
Украинский нардеп, экс-глава администрации президента Украины Сергей Пашинский заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar абсолютно бесполезны для ВСУ,... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T19:09
2022-10-18T19:09
украина
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Украинский нардеп, экс-глава администрации президента Украины Сергей Пашинский заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar абсолютно бесполезны для ВСУ, поскольку в них "больше пиара и коррупции, чем боевого применения". Такое заявление он сделал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), думая, что общается с американским политиком. Фрагмент беседы опубликован в их Telegram-канале."В Байрактаре больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это прежде всего пиар-проект, я лично был против, потому что они уязвимы против ПВО сильно", – сказал Пашинский.По его словам, если бы не поставленные США Украине противорадиолокационные ракеты HARM и американские РСЗО HIMARS, никаких "Байрактаров" уже не было бы.Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar в 2018-2020 гг., а с конца 2021-го начала собственное производство этого БПЛА по соглашению с Турцией.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкером, выдавшим себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, признался, что за взрывом фуры на Крымском мосту стоит Киев.
https://crimea.ria.ru/20221010/za-teraktom-na-krymskom-mostu-mogut-stoyat-zapadnye-kuratory-sbu-1124804351.html
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украина
В Раде заявили о бесполезности турецких "Байрактаров"

Украинский нардеп Пашинский: в "Байрактарах" больше коррупции и пиара, чем боевой мощи

19:09 18.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкBayraktar TB2
Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Украинский нардеп, экс-глава администрации президента Украины Сергей Пашинский заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar абсолютно бесполезны для ВСУ, поскольку в них "больше пиара и коррупции, чем боевого применения". Такое заявление он сделал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), думая, что общается с американским политиком. Фрагмент беседы опубликован в их Telegram-канале.
"В Байрактаре больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это прежде всего пиар-проект, я лично был против, потому что они уязвимы против ПВО сильно", – сказал Пашинский.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 14:41
За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ
По его словам, если бы не поставленные США Украине противорадиолокационные ракеты HARM и американские РСЗО HIMARS, никаких "Байрактаров" уже не было бы.
"Байрактар не самодостаточное оружие – он не может сам по себе работать. Это никакое не чудо-оружие: при мощных системах ПВО он сбивается влет, и у него никакой боевой эффективности нет", – заключил политик, отметив, что в начале военного конфликта с Украиной ВС РФ "их за неделю все посбивали".
Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar в 2018-2020 гг., а с конца 2021-го начала собственное производство этого БПЛА по соглашению с Турцией.
Президент Молдавии Майя Санду
4 октября, 16:24
Признание Санду: президент Молдавии готова отдать свои земли Украине
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкером, выдавшим себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола, признался, что за взрывом фуры на Крымском мосту стоит Киев.
 
Украина
 
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