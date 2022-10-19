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Полсотни улиц и переулков Симферополя до вечера без воды - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Полсотни улиц и переулков Симферополя до вечера без воды
Полсотни улиц и переулков Симферополя до вечера без воды - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Полсотни улиц и переулков Симферополя до вечера без воды
В Симферополе из-за капитального ремонта улицы Караимской в среду не будет воды по ряду адресов, также водоснабжение ограничат в других населенных пунктах,... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T09:30
2022-10-19T11:05
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за капитального ремонта улицы Караимской в среду не будет воды по ряду адресов, также водоснабжение ограничат в других населенных пунктах, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в столице республики до 19 часов без воды улицы Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, Клары Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Турецкая, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, частично Севастопольская, Самокиша, Кирова, Батурина, Студенческая, Воровского, Ленина, Шмидта, переулки Козлова, Трудовой, Братский, Крылова, Крайний, Каменный, Керченский.Для абонентов организуют подвоз воды: до 11.00 на пересечении улиц Самокиша и Севастопольской, Крылова и Футболистов, по адресу Жидкова,76, с 11.30 до 13.30 - на перекрестках Чехова и Полигонной, Чехова и Красноармейской, в переулке Крылова, 4.Кроме того, из-за аварии на сетях в Феодосии до 17.00 без воды переулок Подгорный, в Коктебеле - переулок Долинный. В связи с промывкой сетей водоснабжения жителям села Льговского воду из под крана рекомендовано использовать только для хозяйственных нужд.Также до 14 часов без воды бахчисарайское село Танковое.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, городская среда
Полсотни улиц и переулков Симферополя до вечера без воды

В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма в среду не будут воды

09:30 19.10.2022 (обновлено: 11:05 19.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за капитального ремонта улицы Караимской в среду не будет воды по ряду адресов, также водоснабжение ограничат в других населенных пунктах, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в столице республики до 19 часов без воды улицы Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, Клары Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Турецкая, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 Марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Старозенитная, Ангарская, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, частично Севастопольская, Самокиша, Кирова, Батурина, Студенческая, Воровского, Ленина, Шмидта, переулки Козлова, Трудовой, Братский, Крылова, Крайний, Каменный, Керченский.
Для абонентов организуют подвоз воды: до 11.00 на пересечении улиц Самокиша и Севастопольской, Крылова и Футболистов, по адресу Жидкова,76, с 11.30 до 13.30 - на перекрестках Чехова и Полигонной, Чехова и Красноармейской, в переулке Крылова, 4.
Кроме того, из-за аварии на сетях в Феодосии до 17.00 без воды переулок Подгорный, в Коктебеле - переулок Долинный. В связи с промывкой сетей водоснабжения жителям села Льговского воду из под крана рекомендовано использовать только для хозяйственных нужд.
Также до 14 часов без воды бахчисарайское село Танковое.
 
Вода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяКрымГородская среда
 
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