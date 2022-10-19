https://crimea.ria.ru/20221019/na-chem-stali-ekonomit-zhiteli-sevastopolya-1124959135.html

На чем стали экономить жители Севастополя

На чем стали экономить жители Севастополя - РИА Новости Крым, 19.10.2022

На чем стали экономить жители Севастополя

В Севастополе на 9% снизился товарооборот продуктов питания, табака и алкоголя. Данные приводит Крымстат за девять месяцев этого года. РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T07:04

2022-10-19T07:04

2022-10-19T07:04

экономика

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на 9% снизился товарооборот продуктов питания, табака и алкоголя. Данные приводит Крымстат за девять месяцев этого года.При этом оборот общественного питания за девять месяцев этого года вырос более чем на 20% – до 6,6 млрд рублей. Произошло это на фоне послепандемийного подъема общепита, тогда как ранее большинство кафе и ресторанов были закрыты из-за ковидных ограничений. В целом же, эксперты связывают негативную тенденцию с падением реальных доходов граждан и слабым туристическим сезоном..Сайт РИА Крым Новости сообщал, какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России.

https://crimea.ria.ru/20221014/krymchane-zhaluyutsya-na-rost-tsen-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1124856671.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, севастополь, общество