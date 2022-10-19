https://crimea.ria.ru/20221019/na-chem-stali-ekonomit-zhiteli-sevastopolya-1124959135.html
На чем стали экономить жители Севастополя
На чем стали экономить жители Севастополя - РИА Новости Крым, 19.10.2022
На чем стали экономить жители Севастополя
В Севастополе на 9% снизился товарооборот продуктов питания, табака и алкоголя. Данные приводит Крымстат за девять месяцев этого года. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T07:04
2022-10-19T07:04
2022-10-19T07:04
экономика
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на 9% снизился товарооборот продуктов питания, табака и алкоголя. Данные приводит Крымстат за девять месяцев этого года.При этом оборот общественного питания за девять месяцев этого года вырос более чем на 20% – до 6,6 млрд рублей. Произошло это на фоне послепандемийного подъема общепита, тогда как ранее большинство кафе и ресторанов были закрыты из-за ковидных ограничений. В целом же, эксперты связывают негативную тенденцию с падением реальных доходов граждан и слабым туристическим сезоном..Сайт РИА Крым Новости сообщал, какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России.
https://crimea.ria.ru/20221014/krymchane-zhaluyutsya-na-rost-tsen-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1124856671.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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экономика, севастополь, общество
На чем стали экономить жители Севастополя
Севастопольцы стали экономить на покупке еды и непродовольственных товаров