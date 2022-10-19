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На чем стали экономить жители Севастополя - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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На чем стали экономить жители Севастополя
На чем стали экономить жители Севастополя - РИА Новости Крым, 19.10.2022
На чем стали экономить жители Севастополя
В Севастополе на 9% снизился товарооборот продуктов питания, табака и алкоголя. Данные приводит Крымстат за девять месяцев этого года. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T07:04
2022-10-19T07:04
экономика
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на 9% снизился товарооборот продуктов питания, табака и алкоголя. Данные приводит Крымстат за девять месяцев этого года.При этом оборот общественного питания за девять месяцев этого года вырос более чем на 20% – до 6,6 млрд рублей. Произошло это на фоне послепандемийного подъема общепита, тогда как ранее большинство кафе и ресторанов были закрыты из-за ковидных ограничений. В целом же, эксперты связывают негативную тенденцию с падением реальных доходов граждан и слабым туристическим сезоном..Сайт РИА Крым Новости сообщал, какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России.
https://crimea.ria.ru/20221014/krymchane-zhaluyutsya-na-rost-tsen-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1124856671.html
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экономика, севастополь, общество
На чем стали экономить жители Севастополя

Севастопольцы стали экономить на покупке еды и непродовольственных товаров

07:04 19.10.2022
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКошелек. Архивное фото.
Кошелек. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе на 9% снизился товарооборот продуктов питания, табака и алкоголя. Данные приводит Крымстат за девять месяцев этого года.
"За 9 месяцев этого года оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в Севастополе снизился на 9% и составил 33,5 млрд рублей. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами просел еще больше – на 10% и составил 33,3 млрд рублей", – говорится в сообщении.
При этом оборот общественного питания за девять месяцев этого года вырос более чем на 20% – до 6,6 млрд рублей. Произошло это на фоне послепандемийного подъема общепита, тогда как ранее большинство кафе и ресторанов были закрыты из-за ковидных ограничений.
В целом же, эксперты связывают негативную тенденцию с падением реальных доходов граждан и слабым туристическим сезоном..
Сайт РИА Крым Новости сообщал, какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России.
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Крымчане жалуются на рост цен после теракта на Крымском мосту
 
ЭкономикаСевастопольОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
07:04На чем стали экономить жители Севастополя
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00:01Прогноз погоды для Крыма на среду
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