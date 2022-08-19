https://crimea.ria.ru/20220819/kakie-produkty-iz-kryma-polzuyutsya-sprosom-vo-vsey-rossii-1124221961.html

Какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России

Какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России

Ситуация на продовольственном рынке республики стабильная, дефицита продуктов нет. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T18:12

2022-08-19T18:12

2022-08-19T18:12

сельское хозяйство

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ситуация на продовольственном рынке республики стабильная, дефицита продуктов нет. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым."На сегодняшний день у нас дефицита продовольственных товаров нет. Даже в период, когда были определенные сложности и возник ажиотажный спрос на некоторые виды продуктов, мы обеспечивали их завоз в Крым с материка. Сегодня основные продукты питания – хлебобулочные изделия, молочные продукты – в достаточном количестве производятся в РК, также завозятся с материка", - рассказала она.В минсельхозе отмечают тенденцию высокого спроса на крымские продукты.В свою очередь глава Крымстата Ольга Балдина отметила, что по аналитическим данным в последние два месяца зафиксирована дефляция на продовольственную группу товаров."Это тоже подтверждение того, что наш продовольственный рынок стабилен и насыщение рынка товарами вполне достойное", - заключила Балдина.

https://crimea.ria.ru/20220819/bolshe-ferm-korov-i-sadov-itogi-selskokhozyaystvennoy-perepisi-v-krymu-1124219616.html

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сельское хозяйство, крым, экономика