https://crimea.ria.ru/20220819/kakie-produkty-iz-kryma-polzuyutsya-sprosom-vo-vsey-rossii-1124221961.html
Какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России
Какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России
Ситуация на продовольственном рынке республики стабильная, дефицита продуктов нет. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T18:12
2022-08-19T18:12
2022-08-19T18:12
сельское хозяйство
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Ситуация на продовольственном рынке республики стабильная, дефицита продуктов нет. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым."На сегодняшний день у нас дефицита продовольственных товаров нет. Даже в период, когда были определенные сложности и возник ажиотажный спрос на некоторые виды продуктов, мы обеспечивали их завоз в Крым с материка. Сегодня основные продукты питания – хлебобулочные изделия, молочные продукты – в достаточном количестве производятся в РК, также завозятся с материка", - рассказала она.В минсельхозе отмечают тенденцию высокого спроса на крымские продукты.В свою очередь глава Крымстата Ольга Балдина отметила, что по аналитическим данным в последние два месяца зафиксирована дефляция на продовольственную группу товаров."Это тоже подтверждение того, что наш продовольственный рынок стабилен и насыщение рынка товарами вполне достойное", - заключила Балдина.
https://crimea.ria.ru/20220819/bolshe-ferm-korov-i-sadov-itogi-selskokhozyaystvennoy-perepisi-v-krymu-1124219616.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сельское хозяйство, крым, экономика
Какие продукты из Крыма пользуются спросом во всей России
Минсельхоз: дефицита продуктов в Крыму нет, крымские товары востребованы во всей России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым.
Ситуация на продовольственном рынке республики стабильная, дефицита продуктов нет. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"На сегодняшний день у нас дефицита продовольственных товаров нет. Даже в период, когда были определенные сложности и возник ажиотажный спрос на некоторые виды продуктов, мы обеспечивали их завоз в Крым с материка. Сегодня основные продукты питания – хлебобулочные изделия, молочные продукты – в достаточном количестве производятся в РК, также завозятся с материка", - рассказала она.
В минсельхозе отмечают тенденцию высокого спроса на крымские продукты.
"Это как овощи, так и фрукты, виноград. Благодаря своим вкусовым качествам и благодаря их свойствам они пользуются большим спросом, и многие наши производители стараются реализовать свою продукцию на материк. Тем самым они дают возможность завозить сельхозпродукцию и с материка. Есть у нас товары из Краснодарского края, Ростова и всех уголков России", - добавила она.
В свою очередь глава Крымстата Ольга Балдина отметила, что по аналитическим данным в последние два месяца зафиксирована дефляция на продовольственную группу товаров.
"Это тоже подтверждение того, что наш продовольственный рынок стабилен и насыщение рынка товарами вполне достойное", - заключила Балдина.