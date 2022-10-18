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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: десятки заболевших - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: десятки заболевших
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: десятки заболевших - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: десятки заболевших
На территории Республики Крым зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 408 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T10:36
2022-10-18T10:36
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 408 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 147 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 135 человек, за весь период – 200 812", - говорится в сообщении.В Севастополе подтверждено 24 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 82 лет."В ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 8. На данный момент в больницах находится 83 пациента, из них 75 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве.Всего в горбольницах развернуто 120 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели ковидом 95 416 человек, выздоровели 92 555.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 110 случаев COVID-19, умер один человек.
https://crimea.ria.ru/20221011/riski-veliki-onischenko-prizval-poluchat-privivki-ot-grippa-1124804889.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: десятки заболевших

В Крыму и Севастополе выявили 68 случаев COVID-19, умер один человек

10:36 18.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области
Работа детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 408 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 147 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 135 человек, за весь период – 200 812", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтверждено 24 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 82 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 8. На данный момент в больницах находится 83 пациента, из них 75 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве.
Всего в горбольницах развернуто 120 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели ковидом 95 416 человек, выздоровели 92 555.
Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 110 случаев COVID-19, умер один человек.
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