https://crimea.ria.ru/20221018/svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-desyatki-zabolevshikh-1124947721.html

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: десятки заболевших

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: десятки заболевших - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: десятки заболевших

На территории Республики Крым зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 408 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T10:36

2022-10-18T10:36

2022-10-18T10:36

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 408 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 147 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 135 человек, за весь период – 200 812", - говорится в сообщении.В Севастополе подтверждено 24 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 82 лет."В ковидные стационары госпитализированы 11 человек, выписаны 8. На данный момент в больницах находится 83 пациента, из них 75 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве.Всего в горбольницах развернуто 120 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели ковидом 95 416 человек, выздоровели 92 555.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 110 случаев COVID-19, умер один человек.

https://crimea.ria.ru/20221011/riski-veliki-onischenko-prizval-poluchat-privivki-ot-grippa-1124804889.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь