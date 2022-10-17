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Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 364 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T10:55
2022-10-17T10:55
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 364 положительных на COVID-19. Об этом говорится в сообщении минздрава региона."За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 139 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, за весь период – 200 677", - говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрированы 69 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 70 лет.Всего в горбольницах развернуто 120 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 392 человека, выздоровели 92 510.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 110 случаев COVID-19, умер один человек

10:55 17.10.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота поликлиники
Работа поликлиники - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 364 положительных на COVID-19. Об этом говорится в сообщении минздрава региона.
"За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 139 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, за весь период – 200 677", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрированы 69 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 70 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны четверо. На данный момент в больницах находятся 79 пациентов, из них 77 - с подтвержденным COVID-19", - сообщили в региональном правительстве.
Всего в горбольницах развернуто 120 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 392 человека, выздоровели 92 510.
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Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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