https://crimea.ria.ru/20221017/operativno-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1124920344.html
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 364 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T10:55
2022-10-17T10:55
2022-10-17T10:55
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 364 положительных на COVID-19. Об этом говорится в сообщении минздрава региона."За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 139 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, за весь период – 200 677", - говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрированы 69 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 70 лет.Всего в горбольницах развернуто 120 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 392 человека, выздоровели 92 510.
https://crimea.ria.ru/20221016/koronavirus-stanovitsya-sezonnoy-infektsiey--ekspert-1124888358.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 110 случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 364 положительных на COVID-19. Об этом говорится в сообщении минздрава региона.
"За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 139 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, за весь период – 200 677", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрированы 69 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 70 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны четверо. На данный момент в больницах находятся 79 пациентов, из них 77 - с подтвержденным COVID-19", - сообщили в региональном правительстве.
Всего в горбольницах развернуто 120 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 392 человека, выздоровели 92 510.