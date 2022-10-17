https://crimea.ria.ru/20221017/operativno-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1124920344.html

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 17.10.2022

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки

На территории Республики Крым зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 364 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T10:55

2022-10-17T10:55

2022-10-17T10:55

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 41 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 364 положительных на COVID-19. Об этом говорится в сообщении минздрава региона."За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 139 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, за весь период – 200 677", - говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрированы 69 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 70 лет.Всего в горбольницах развернуто 120 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 392 человека, выздоровели 92 510.

https://crimea.ria.ru/20221016/koronavirus-stanovitsya-sezonnoy-infektsiey--ekspert-1124888358.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе