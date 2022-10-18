https://crimea.ria.ru/20221018/sevastopol-prostilsya-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1124965624.html
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 18.10.2022
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя воинами, погибшими в Херсонской области при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T20:19
2022-10-18T20:19
2022-10-18T20:19
севастополь
специальная военная операция рф на украине
михаил развожаев
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя воинами, погибшими в Херсонской области при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня в Севастополе простились с двумя воинами. Александром Ивановичем Каширских - гвардии капитаном, командиром гаубичного самоходно – артиллерийского взвода в/ч 13140 и Алексеем Михайловичем Костеевым - гвардии старшим матросом, старшим механиком - водителем гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 13140", - написал губернатор.По его данным, Александр Каширских родился в оренбургском селе Алексеевке и окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию, был награжден медалью "За возвращение Крыма". Алексей Костеев уроженец Севастополя. Награжден медалями "Участник военной операции в Сирии" и "Адмирал Флота Советского Союза Н.Н. Кузнецов"."Оба наших воина погибли в ходе специальной военной операции во время вражеской атаки на село Чкалово в Херсонской области. Будем помнить наших героев", - написал Разважаев.
https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, специальная военная операция рф на украине, михаил развожаев, утраты
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя воинами, погибшими в ходе спецоперации под Херсоном
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя воинами, погибшими в Херсонской области при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе простились с двумя воинами. Александром Ивановичем Каширских - гвардии капитаном, командиром гаубичного самоходно – артиллерийского взвода в/ч 13140 и Алексеем Михайловичем Костеевым - гвардии старшим матросом, старшим механиком - водителем гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 13140", - написал губернатор.
По его данным, Александр Каширских родился в оренбургском селе Алексеевке и окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию, был награжден медалью "За возвращение Крыма". Алексей Костеев уроженец Севастополя. Награжден медалями "Участник военной операции в Сирии" и "Адмирал Флота Советского Союза Н.Н. Кузнецов".
"Оба наших воина погибли в ходе специальной военной операции во время вражеской атаки на село Чкалово в Херсонской области. Будем помнить наших героев", - написал Разважаев.