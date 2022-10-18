https://crimea.ria.ru/20221018/kompanii-iz-nedruzhestvennykh-rf-stran-mogut-lishitsya-sobstvennosti-v-krymu-1124954995.html
Компании из недружественных РФ стран могут лишиться собственности в Крыму
Компании из недружественных РФ стран могут лишиться собственности в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Компании из недружественных РФ стран могут лишиться собственности в Крыму
Парламент Крыма рассмотрит возможность признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Соответствующий вопрос во вторник, 18... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T13:21
2022-10-18T13:21
2022-10-18T13:21
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Парламент Крыма рассмотрит возможность признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Соответствующий вопрос во вторник, 18 октября, вынесут на заочное голосование.Уточняется, что речь идет о внесении изменений в постановление Госсовета РК "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Данный документ устанавливает возможность признать такое имущество республиканской собственностью.Также под действие данного документа подпадает имущество иностранных лиц и бенефициаров, которые связаны с такими государствами. Третья категория – движимое и недвижимое имущество, собственниками которого указаны лица, которые находятся под контролем недружественных государств, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.Константинов назвал эту меру "очень своевременной и крайне необходимой". По его мнению, принятие изменений "станет нокаутом для тех, кто продолжает работать в регионе, но при этом ведет подрывную деятельность".
https://crimea.ria.ru/20220409/v-krymu-prizvali-natsionalizirovat-imuschestvo-organizatorov-vodnoy-blokady-1122894196.html
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государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, крым, политика
Компании из недружественных РФ стран могут лишиться собственности в Крыму
В Крыму могут национализировать собственность компаний из недружественных стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Парламент Крыма рассмотрит возможность признать собственностью республики имущество иностранных государств и граждан. Соответствующий вопрос во вторник, 18 октября, вынесут на заочное голосование.
Уточняется, что речь идет о внесении изменений в постановление Госсовета РК "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Данный документ устанавливает возможность признать такое имущество республиканской собственностью.
"Изменения касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся на территории Крыма и принадлежащих на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, которые совершают в отношении России, ее юридических и физических лиц недружественные действия", – прокомментировал инициативу спикер Госсовета Владимир Константинов.
Также под действие данного документа подпадает имущество иностранных лиц и бенефициаров, которые связаны с такими государствами. Третья категория – движимое и недвижимое имущество, собственниками которого указаны лица, которые находятся под контролем недружественных государств, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.
Константинов назвал эту меру "очень своевременной и крайне необходимой". По его мнению, принятие изменений "станет нокаутом для тех, кто продолжает работать в регионе, но при этом ведет подрывную деятельность".