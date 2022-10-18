https://crimea.ria.ru/20221018/khimiya-lyubvi-kak-chuvstva-menyayut-rabotu-organizma-1124966174.html

Химия любви: как чувства меняют работу организма

Химия любви: как чувства меняют работу организма - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Химия любви: как чувства меняют работу организма

Любовь и влюбленность могут влиять на здоровье и самочувствие человека, поскольку запускают ряд биохимических изменений в организме, пишет "Доктор Питер" со... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T21:26

2022-10-18T21:26

2022-10-18T21:26

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Любовь и влюбленность могут влиять на здоровье и самочувствие человека, поскольку запускают ряд биохимических изменений в организме, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на целый ряд исследований.По данным ученых, влюбленность наступает в тот момент, когда мозг человека решает, что партнер идеально подходит для продолжения рода. Это происходит не осознано, иногда в первые минуты знакомства или же спустя какое-то время.Процесс сопровождается выбросом целого ряда гормонов, в том числе гормона стресса - адреналина, ответственного за "бабочек в животе", и двух гормонов счастья и радости - серотонина и дофамина. В совокупности это влияет на поведения человека, заставляя его действовать и мыслить не характерным для него образом. Кроме того, адреналин помогает работе сердца, дофамин вызывает эйфорию и привязанность к объекту обожания, серотонин снимает стресс и дает прилив сил.Если же пара успешно прошла "конфетно-букетный" период, страсти немного остыли, но появилась привязанность и забота друг о друге, значит, в действие вступили другие гормоны - окситоцин и вазопрессин. Первый предназначен, чтобы запускать механизм заботы о будущем потомстве, основная функция второго - выделение почками избытка жидкости, но есть и побочная - стимулировать приятные ощущения, возникающие во время интимной близости с партнером, поддерживая привязанность.Если же уровень этих гормонов резко снижается, любовь может пройти. Однако к этому времени пары обычно вырабатывают устойчивую психологическую привязанность.Ранее уролог-андролог высшей квалификационной категории Руслан Корнилов назвал самые опасные эмоции для мужчин. Активатором серьезных болезней могут стать негативные эмоции, которые мужчина испытывает, конфликтуя с женщиной длительное время.

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https://crimea.ria.ru/20220819/psikholog-nazvala-priznaki-muzhskoy-vlyublennosti-1124212256.html

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общество