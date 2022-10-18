https://crimea.ria.ru/20221018/gd-prinyala-zakon-o-predotvraschenii-khischeniy-s-bankovskikh-kart-1124960149.html

ГД приняла закон о предотвращении хищений с банковских карт

ГД приняла закон о предотвращении хищений с банковских карт - РИА Новости Крым, 18.10.2022

ГД приняла закон о предотвращении хищений с банковских карт

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, прописывающий механизм взаимодействия Центробанка и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T16:19

2022-10-18T16:19

2022-10-18T16:19

государственная дума рф

закон и право

банк россии

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/33/68/336844_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_019d76f0f54e4492f9a9edfd532313ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, прописывающий механизм взаимодействия Центробанка и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт.На рассмотрение документ правительство внесло в парламент в июле.Согласно действующему законодательству, информация о случаях или попытках переводов средств без согласия клиента предоставлялась операторами платежных систем в Банк России без права раскрывать третьим лицам информацию.Для этого параллельно вносятся изменения в закон о национальной платежной системе. Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений закрепят в соглашении между ЦБ и МВД.Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

https://crimea.ria.ru/20221007/tsentrobank-predupredil-o-novoy-skheme-finansovogo-moshennichestva-1124744901.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, банк россии, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)