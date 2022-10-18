https://crimea.ria.ru/20221018/gd-prinyala-zakon-o-predotvraschenii-khischeniy-s-bankovskikh-kart-1124960149.html
ГД приняла закон о предотвращении хищений с банковских карт
ГД приняла закон о предотвращении хищений с банковских карт - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ГД приняла закон о предотвращении хищений с банковских карт
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, прописывающий механизм взаимодействия Центробанка и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T16:19
2022-10-18T16:19
2022-10-18T16:19
государственная дума рф
закон и право
банк россии
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, прописывающий механизм взаимодействия Центробанка и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт.На рассмотрение документ правительство внесло в парламент в июле.Согласно действующему законодательству, информация о случаях или попытках переводов средств без согласия клиента предоставлялась операторами платежных систем в Банк России без права раскрывать третьим лицам информацию.Для этого параллельно вносятся изменения в закон о национальной платежной системе. Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений закрепят в соглашении между ЦБ и МВД.Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
https://crimea.ria.ru/20221007/tsentrobank-predupredil-o-novoy-skheme-finansovogo-moshennichestva-1124744901.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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государственная дума рф, закон и право, банк россии, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ГД приняла закон о предотвращении хищений с банковских карт
Госдума приняла в третьем чтении закон о предотвращении хищений с банковских карт
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, прописывающий механизм взаимодействия Центробанка и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт.
На рассмотрение документ правительство внесло в парламент в июле.
Согласно действующему законодательству, информация о случаях или попытках переводов средств без согласия клиента предоставлялась операторами платежных систем в Банк России без права раскрывать третьим лицам информацию.
Теперь МВД будет передавать Центробанку данные о попытках перевода денег без согласия клиента. Банк России, в свою очередь, будет предоставлять правоохранителям сведения из базы данных о попытках совершения противоправных операций.
Для этого параллельно вносятся изменения в закон о национальной платежной системе. Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений закрепят в соглашении между ЦБ и МВД.
Закон вступит в силу через год после официального опубликования.