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Закрытые аэропорты юга и центра России получат еще 2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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Закрытые аэропорты юга и центра России получат еще 2 млрд рублей
Закрытые аэропорты юга и центра России получат еще 2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 17.10.2022
Закрытые аэропорты юга и центра России получат еще 2 млрд рублей
Аэропорты на юге и в центре России, где действует временный режим ограничения полетов, получат компенсацию на расходы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T15:09
2022-10-17T15:09
транспорт
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Аэропорты на юге и в центре России, где действует временный режим ограничения полетов, получат компенсацию на расходы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Поддержку получат аэропорты городов Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь."Важно и дальше обеспечивать транспортную связанность населенных пунктов, куда были ограничены полеты, одновременно расширяя альтернативные виды транспорта, чтобы люди могли добраться до места назначения, а бизнес не испытывал логистических затруднений", – подчеркнул Мишустин.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. По последним данным, запрет на полеты в 11 аэропортов действует до 22 октября.
https://crimea.ria.ru/20221014/zapret-na-polety-v-simferopol-i-esche-10-gorodov-rf-prodlen-1124872148.html
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транспорт, михаил мишустин
Закрытые аэропорты юга и центра России получат еще 2 млрд рублей

Аэропорты на юге и в центре России получат еще 2 млрд рублей на компенсацию расходов

15:09 17.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Аэропорты на юге и в центре России, где действует временный режим ограничения полетов, получат компенсацию на расходы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство дополнительно выделяет им свыше 2 млрд рублей на компенсацию операционных расходов. А всего в текущем году мы направим на такие цели более 7,5 млрд рублей. Решение позволит сохранить высококвалифицированные трудовые коллективы и возобновить обслуживание рейсов, как только это станет возможным", - сказал он на совещании с членами правительства.
Поддержку получат аэропорты городов Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Липецк, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь.
"Важно и дальше обеспечивать транспортную связанность населенных пунктов, куда были ограничены полеты, одновременно расширяя альтернативные виды транспорта, чтобы люди могли добраться до места назначения, а бизнес не испытывал логистических затруднений", – подчеркнул Мишустин.
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 09:11
Запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов РФ продлен
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. По последним данным, запрет на полеты в 11 аэропортов действует до 22 октября.
 
ТранспортМихаил Мишустин
 
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