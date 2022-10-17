https://crimea.ria.ru/20221017/v-rossii-zapustyat-onlayn-servisy-po-oformleniyu-zemli-i-nedvizhimosti-1124940535.html

В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости

В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости - РИА Новости Крым, 17.10.2022

В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости

Единый информационный ресурс по земле и недвижимости пополнят не менее 20 новых сервисов. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T17:53

2022-10-17T17:53

2022-10-17T17:53

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Единый информационный ресурс по земле и недвижимости пополнят не менее 20 новых сервисов. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава Росреестра Олег Скуфинский.Росреестр уже опробовал пилотный проект в Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области, Татарстане.По информации главы Росреестра, с 1 января 2024 года ведомство полностью переходит на электронное взаимодействие с юрлицами, что должно исключить проволочки в регистрационных действиях.Сайт РИА Новости Крым сообщал, какие проблемы могут возникнуть при утере документов на квартиру.

https://crimea.ria.ru/20221017/pravitelstvo-rf-prodlevaet-deystvie-semeynoy-ipoteki-do-iyulya-2024-goda-1124930331.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество