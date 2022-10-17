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В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости
В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости
Единый информационный ресурс по земле и недвижимости пополнят не менее 20 новых сервисов. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T17:53
2022-10-17T17:53
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Единый информационный ресурс по земле и недвижимости пополнят не менее 20 новых сервисов. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава Росреестра Олег Скуфинский.Росреестр уже опробовал пилотный проект в Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области, Татарстане.По информации главы Росреестра, с 1 января 2024 года ведомство полностью переходит на электронное взаимодействие с юрлицами, что должно исключить проволочки в регистрационных действиях.Сайт РИА Новости Крым сообщал, какие проблемы могут возникнуть при утере документов на квартиру.
https://crimea.ria.ru/20221017/pravitelstvo-rf-prodlevaet-deystvie-semeynoy-ipoteki-do-iyulya-2024-goda-1124930331.html
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общество
В России запустят онлайн-сервисы по оформлению земли и недвижимости

Росреестр запустит два десятка упрощенных сервисов по оформлению земли и недвижимости

17:53 17.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный строительный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. День второй
Международный строительный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. День второй - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Единый информационный ресурс по земле и недвижимости пополнят не менее 20 новых сервисов. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава Росреестра Олег Скуфинский.
"Подготовим 20 новых сервисов – очень простые, человеческие. Сервис "Индивидуальное жилищное строительство", который будет помогать людям оформлять дом, в три раза сократятся процедуры. Сервисы "Градостроительная проработка", "Земля для стройки", "Земля для туризма", "Земля просто". Это поможет людям, предпринимателям решать конкретные проблемы на земле быстро, оперативно и безбарьерно", – сообщил Скуфинский.
Росреестр уже опробовал пилотный проект в Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области, Татарстане.
По информации главы Росреестра, с 1 января 2024 года ведомство полностью переходит на электронное взаимодействие с юрлицами, что должно исключить проволочки в регистрационных действиях.
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