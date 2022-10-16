https://crimea.ria.ru/20221016/zemlyu-nakroet-chereda-magnitnykh-bur-1124913673.html

Землю накроет череда магнитных бурь

Землю накроет череда магнитных бурь - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Землю накроет череда магнитных бурь

30 октября над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще два геомагнитных удара. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T19:57

2022-10-16T19:57

2022-10-16T19:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. 30 октября над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще два геомагнитных удара. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.По данным ученых, геомагнитный фон повысится 19 и 21 октября, затем магнитосферные возмущения прогнозируются ежедневно с 27 октября до 12 ноября. Самый мощный за этот период удар уровня G1 произойдет 30 октября. Следующие бури аналогичной силы, по прогнозу лаборатории солнечной астрономии, случатся 2 и 5 ноября.Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека.

https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ne-stoit-boyatsya-magnitnykh-bur-1124155968.html

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