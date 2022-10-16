https://crimea.ria.ru/20221016/zemlyu-nakroet-chereda-magnitnykh-bur-1124913673.html
Землю накроет череда магнитных бурь
Землю накроет череда магнитных бурь - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Землю накроет череда магнитных бурь
30 октября над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще два геомагнитных удара. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T19:57
2022-10-16T19:57
2022-10-16T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. 30 октября над Землей пронесется магнитная буря, вслед за которой последует еще два геомагнитных удара. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.По данным ученых, геомагнитный фон повысится 19 и 21 октября, затем магнитосферные возмущения прогнозируются ежедневно с 27 октября до 12 ноября. Самый мощный за этот период удар уровня G1 произойдет 30 октября. Следующие бури аналогичной силы, по прогнозу лаборатории солнечной астрономии, случатся 2 и 5 ноября.Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека.
https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ne-stoit-boyatsya-magnitnykh-bur-1124155968.html
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общество, здоровье, космос
Землю накроет череда магнитных бурь
Магнитные бури пронесутся над Землей в конце октября и начале ноября