https://crimea.ria.ru/20221016/ukrainskie-smi-soobschayut-o-vzryvakh-v-trekh-oblastyakh-1124917774.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Николаеве, а также Харьковской и Одесской областях. РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T23:43

2022-10-16T23:43

2022-10-16T23:47

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Николаеве, а также Харьковской и Одесской областях. По данным УНИАН, в Николаеве вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.В воскресенье в Минобороны сообщили о ряде ударов Вооруженных сил РФ по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Омечалось, что цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В воскресенье днем почти все регионы Украины объявили воздушную тревогу. Она звучала в Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областях, Хмельницком, Киеве, Запорожье.

https://crimea.ria.ru/20221016/pochti-vo-vsekh-regionakh-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1124913072.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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