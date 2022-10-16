https://crimea.ria.ru/20221016/ukrainskie-smi-soobschayut-o-vzryvakh-v-trekh-oblastyakh-1124917774.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Николаеве, а также Харьковской и Одесской областях. РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T23:43
2022-10-16T23:43
2022-10-16T23:47
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Николаеве, а также Харьковской и Одесской областях. По данным УНИАН, в Николаеве вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.В воскресенье в Минобороны сообщили о ряде ударов Вооруженных сил РФ по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Омечалось, что цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В воскресенье днем почти все регионы Украины объявили воздушную тревогу. Она звучала в Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областях, Хмельницком, Киеве, Запорожье.
https://crimea.ria.ru/20221016/pochti-vo-vsekh-regionakh-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1124913072.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, украина
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Николаеве и Харьковской области
23:43 16.10.2022 (обновлено: 23:47 16.10.2022)