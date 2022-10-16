Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221016/ukrainskie-smi-soobschayut-o-vzryvakh-v-trekh-oblastyakh-1124917774.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Николаеве, а также Харьковской и Одесской областях. РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T23:43
2022-10-16T23:47
специальная военная операция рф на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122228256_0:73:1920:1153_1920x0_80_0_0_162b8032c52034fab1810fad81587698.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Николаеве, а также Харьковской и Одесской областях. По данным УНИАН, в Николаеве вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.В воскресенье в Минобороны сообщили о ряде ударов Вооруженных сил РФ по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Омечалось, что цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В воскресенье днем почти все регионы Украины объявили воздушную тревогу. Она звучала в Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областях, Хмельницком, Киеве, Запорожье.
https://crimea.ria.ru/20221016/pochti-vo-vsekh-regionakh-ukrainy-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1124913072.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122228256_101:0:1778:1258_1920x0_80_0_0_44fbf71ea6ff13ab07d615010d0be2fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, украина
Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Николаеве и Харьковской области

23:43 16.10.2022 (обновлено: 23:47 16.10.2022)
 
© 12019-12019/pixabayПожар
Пожар
© 12019-12019/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Николаеве, а также Харьковской и Одесской областях.
По данным УНИАН, в Николаеве вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 13:27
Почти во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
В воскресенье в Минобороны сообщили о ряде ударов Вооруженных сил РФ по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Омечалось, что цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
В воскресенье днем почти все регионы Украины объявили воздушную тревогу. Она звучала в Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областях, Хмельницком, Киеве, Запорожье.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды для Крыма на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 17 октября
23:43Украинские СМИ сообщают о взрывах в трех областях
20:06Главные события и заявления дня: 16 октября
19:57Землю накроет череда магнитных бурь
19:32Кому нельзя есть грибы
19:14Как защитить сердце в период холодов и стрессов – кардиолог
18:53Можно ли получить арест за распитие алкоголя во дворе дома
18:37Коронавирус становится сезонной инфекцией – эксперт
18:19Последний шанс погреться: прогноз погоды для Крыма на неделю
17:57Киев изменил план захвата ЗАЭС – Рогов
17:29Пенсионерка из Севастополя перевела мошенникам два миллиона рублей
17:02Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса
16:43В Белоруссии предотвращена серия терактов
16:02Песков обозначил "цену" введения потолка стоимости газа для Европы
15:41Минск назвал число российских военных в региональной группировке
15:13Песков: НАТО уже де-факто "влезла" в украинский конфликт
14:54ВС России отбили новые попытки прорыва ВСУ
14:42ВС РФ заняли господствующие высоты в районе Нескучного в ДНР
14:18ВС РФ поразили объекты энергетики и военного управления на Украине
Лента новостейМолния