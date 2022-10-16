https://crimea.ria.ru/20221016/kak-rossiyskie-stroiteli-remontiruyut-dorogi-v-dnr---video-1124913270.html

Как российские строители ремонтируют дороги в ДНР - ВИДЕО

Как российские строители ремонтируют дороги в ДНР - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Как российские строители ремонтируют дороги в ДНР - ВИДЕО

Российские строители в этом году уже восстановили 300 километров дорог Донбасса, на следующий год запланировано сделать еще более 500 километров, сообщил в... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T13:45

2022-10-16T13:45

2022-10-16T13:45

новая жизнь на освобожденных территориях

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские строители в этом году уже восстановили 300 километров дорог Донбасса, на следующий год запланировано сделать еще более 500 километров, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Дороги у нас в Республике, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Я много езжу и сам испытываю то же самое, что и каждый автомобилист. Но ситуация кардинально меняется. В этом году отремонтировано примерно 300 км дорог, на следующий запланировано более 560 км", - написал руководитель региона.По его словам, дорожные работы в республике ведут специалисты пензенской компании "Мостовик".

донецкая народная республика (днр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин