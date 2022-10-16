https://crimea.ria.ru/20221016/kak-rossiyskie-stroiteli-remontiruyut-dorogi-v-dnr---video-1124913270.html
Как российские строители ремонтируют дороги в ДНР - ВИДЕО
Как российские строители ремонтируют дороги в ДНР - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Как российские строители ремонтируют дороги в ДНР - ВИДЕО
Российские строители в этом году уже восстановили 300 километров дорог Донбасса, на следующий год запланировано сделать еще более 500 километров, сообщил в... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T13:45
2022-10-16T13:45
2022-10-16T13:45
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские строители в этом году уже восстановили 300 километров дорог Донбасса, на следующий год запланировано сделать еще более 500 километров, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Дороги у нас в Республике, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Я много езжу и сам испытываю то же самое, что и каждый автомобилист. Но ситуация кардинально меняется. В этом году отремонтировано примерно 300 км дорог, на следующий запланировано более 560 км", - написал руководитель региона.По его словам, дорожные работы в республике ведут специалисты пензенской компании "Мостовик".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин
Как российские строители ремонтируют дороги в ДНР - ВИДЕО
Российские строители отремонтировали 300 км дорог в Донбассе - врио главы ДНР Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Российские строители в этом году уже восстановили 300 километров дорог Донбасса, на следующий год запланировано сделать еще более 500 километров, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Дороги у нас в Республике, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Я много езжу и сам испытываю то же самое, что и каждый автомобилист. Но ситуация кардинально меняется. В этом году отремонтировано примерно 300 км дорог, на следующий запланировано более 560 км", - написал руководитель региона.
По его словам, дорожные работы в республике ведут специалисты пензенской компании "Мостовик".