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В России выявлен первый завозной вирус гриппа H3N2 - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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В России выявлен первый завозной вирус гриппа H3N2
В России выявлен первый завозной вирус гриппа H3N2 - РИА Новости Крым, 15.10.2022
В России выявлен первый завозной вирус гриппа H3N2
В России выявлен первый вирус гриппа H3N2, он завозной. Об этом на заседании коллегии Роспотребнадзора сообщила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T09:34
2022-10-15T09:34
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В России выявлен первый вирус гриппа H3N2, он завозной. Об этом на заседании коллегии Роспотребнадзора сообщила глава ведомства Анна Попова."На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2, завозной, из Египта", – сказала Попова.Она также добавила, что ввиду продолжающейся циркуляции вируса SARS-CoV-2 оценка эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ требует новых методологических подходов, для разработки которых уже создана специальная рабочая группа при ученом совете Роспотребнадзора.Участники коллегии акцентировали внимание на том, что COVID-19, нарушив сезонность распространение гриппа и ОРВИ, стал циркулировать как респираторная инфекция, в связи с чем эксперты продолжают совершенствовать подходы к оценке распространения заболеваемости в стране. Одновременно будут актуализироваться нормативные правовые акты, регламентирующие надзор в этой сфере.Ранее Минздрав РФ заявил, что российские специалисты готовы быстро обновлять вакцины от новых штаммов COVID-19 и разработал законопроект, который позволит обновлять препараты в ответ на вызовы в максимально сжатые сроки.
https://crimea.ria.ru/20221003/kak-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-i-grippa--rospotrebnadzor-1124688488.html
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роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье
В России выявлен первый завозной вирус гриппа H3N2

Роспотребнадзор: первый вирус гриппа типа А (H3N2) выявлен в России, он завозной

09:34 15.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В России выявлен первый вирус гриппа H3N2, он завозной. Об этом на заседании коллегии Роспотребнадзора сообщила глава ведомства Анна Попова.
"На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2, завозной, из Египта", – сказала Попова.
Попова отметила, что в преддверии очередной волны заболеваемости ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в России, пока остается стабильной. По ее словам, других вирусов гриппа не территории РФ пока нет, а значит, у специалистов есть время на то, чтобы "тщательно проработать план действий".
Она также добавила, что ввиду продолжающейся циркуляции вируса SARS-CoV-2 оценка эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ требует новых методологических подходов, для разработки которых уже создана специальная рабочая группа при ученом совете Роспотребнадзора.
Участники коллегии акцентировали внимание на том, что COVID-19, нарушив сезонность распространение гриппа и ОРВИ, стал циркулировать как респираторная инфекция, в связи с чем эксперты продолжают совершенствовать подходы к оценке распространения заболеваемости в стране. Одновременно будут актуализироваться нормативные правовые акты, регламентирующие надзор в этой сфере.
Ранее Минздрав РФ заявил, что российские специалисты готовы быстро обновлять вакцины от новых штаммов COVID-19 и разработал законопроект, который позволит обновлять препараты в ответ на вызовы в максимально сжатые сроки.
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