https://crimea.ria.ru/20221015/v-rossii-vyyavlen-pervyy-zavoznoy-virus-grippa-h3n2--1124900131.html

В России выявлен первый завозной вирус гриппа H3N2

В России выявлен первый завозной вирус гриппа H3N2 - РИА Новости Крым, 15.10.2022

В России выявлен первый завозной вирус гриппа H3N2

В России выявлен первый вирус гриппа H3N2, он завозной. Об этом на заседании коллегии Роспотребнадзора сообщила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T09:34

2022-10-15T09:34

2022-10-15T09:34

роспотребнадзор

здравоохранение в россии

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В России выявлен первый вирус гриппа H3N2, он завозной. Об этом на заседании коллегии Роспотребнадзора сообщила глава ведомства Анна Попова."На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2, завозной, из Египта", – сказала Попова.Она также добавила, что ввиду продолжающейся циркуляции вируса SARS-CoV-2 оценка эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ требует новых методологических подходов, для разработки которых уже создана специальная рабочая группа при ученом совете Роспотребнадзора.Участники коллегии акцентировали внимание на том, что COVID-19, нарушив сезонность распространение гриппа и ОРВИ, стал циркулировать как респираторная инфекция, в связи с чем эксперты продолжают совершенствовать подходы к оценке распространения заболеваемости в стране. Одновременно будут актуализироваться нормативные правовые акты, регламентирующие надзор в этой сфере.Ранее Минздрав РФ заявил, что российские специалисты готовы быстро обновлять вакцины от новых штаммов COVID-19 и разработал законопроект, который позволит обновлять препараты в ответ на вызовы в максимально сжатые сроки.

https://crimea.ria.ru/20221003/kak-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-i-grippa--rospotrebnadzor-1124688488.html

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роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье