https://crimea.ria.ru/20221014/v-rf-gotovy-bystro-obnovlyat-vaktsiny-ot-shtammov-covid-19-1124894529.html

В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19

В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.10.2022

В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19

Минздрав заявил о готовности российских специалистов быстро обновлять вакцины от новых штаммов COVID-19 и разработал законопроект, который позволит обновлять... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T21:02

2022-10-14T21:02

2022-10-14T21:02

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Минздрав заявил о готовности российских специалистов быстро обновлять вакцины от новых штаммов COVID-19 и разработал законопроект, который позволит обновлять препараты в ответ на вызовы в максимально сжатые сроки. Документ доступен на портале проектов нормативных правовых актов.Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, с течением времени можно ожидать появления новых вариантов COVID-19, в том числе с повышенным эпидпотенциалом (показатель возможности заражения – ред.), в связи с чем появилась необходимость разработать научно обоснованный алгоритм обновления имеющихся вакцин в кратчайшие сроки.Для каждого случая потребуются доклинические исследования с оценкой действия обновленного препарата, для проверки действия которого необходимо будет привлекать не менее 50 здоровых добровольцев, говорится в документе. Соответствующие изменения будут внесены в регистрационное досье на вакцины с указанием нового штамма.Отмечается также, что разработчик препарата должен будет представить гарантийное письмо о проведении клинического исследования, чтобы доказать его эффективность и безопасность.В начале октября в оперативном штаб по борьбе с COVID-19 сообщили о заметном росте заболеваемости и смертности от коронавируса в стране.

https://crimea.ria.ru/20220914/nazalnaya-vaktsina-ot-grippa-i-covid-19-vyydet-na-rynok-v-2023-godu-1124503725.html

https://crimea.ria.ru/20221003/kak-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-i-grippa--rospotrebnadzor-1124688488.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии