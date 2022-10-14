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В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19
В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19
Минздрав заявил о готовности российских специалистов быстро обновлять вакцины от новых штаммов COVID-19 и разработал законопроект, который позволит обновлять... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T21:02
2022-10-14T21:02
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Минздрав заявил о готовности российских специалистов быстро обновлять вакцины от новых штаммов COVID-19 и разработал законопроект, который позволит обновлять препараты в ответ на вызовы в максимально сжатые сроки. Документ доступен на портале проектов нормативных правовых актов.Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, с течением времени можно ожидать появления новых вариантов COVID-19, в том числе с повышенным эпидпотенциалом (показатель возможности заражения – ред.), в связи с чем появилась необходимость разработать научно обоснованный алгоритм обновления имеющихся вакцин в кратчайшие сроки.Для каждого случая потребуются доклинические исследования с оценкой действия обновленного препарата, для проверки действия которого необходимо будет привлекать не менее 50 здоровых добровольцев, говорится в документе. Соответствующие изменения будут внесены в регистрационное досье на вакцины с указанием нового штамма.Отмечается также, что разработчик препарата должен будет представить гарантийное письмо о проведении клинического исследования, чтобы доказать его эффективность и безопасность.В начале октября в оперативном штаб по борьбе с COVID-19 сообщили о заметном росте заболеваемости и смертности от коронавируса в стране.
https://crimea.ria.ru/20220914/nazalnaya-vaktsina-ot-grippa-i-covid-19-vyydet-na-rynok-v-2023-godu-1124503725.html
https://crimea.ria.ru/20221003/kak-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-i-grippa--rospotrebnadzor-1124688488.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19

В РФ заявили о готовности быстро обновлять вакцины от новых штаммов COVID – законопроект

21:02 14.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Минздрав заявил о готовности российских специалистов быстро обновлять вакцины от новых штаммов COVID-19 и разработал законопроект, который позволит обновлять препараты в ответ на вызовы в максимально сжатые сроки. Документ доступен на портале проектов нормативных правовых актов.
Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, с течением времени можно ожидать появления новых вариантов COVID-19, в том числе с повышенным эпидпотенциалом (показатель возможности заражения – ред.), в связи с чем появилась необходимость разработать научно обоснованный алгоритм обновления имеющихся вакцин в кратчайшие сроки.
Клинические испытания назальной вакцины - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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Назальная вакцина от гриппа и COVID-19 выйдет на рынок в 2023 году
Для каждого случая потребуются доклинические исследования с оценкой действия обновленного препарата, для проверки действия которого необходимо будет привлекать не менее 50 здоровых добровольцев, говорится в документе. Соответствующие изменения будут внесены в регистрационное досье на вакцины с указанием нового штамма.
Отмечается также, что разработчик препарата должен будет представить гарантийное письмо о проведении клинического исследования, чтобы доказать его эффективность и безопасность.
Вакцинация от COVID-19 в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Как вакцинироваться от COVID-19 и гриппа – Роспотребнадзор
В начале октября в оперативном штаб по борьбе с COVID-19 сообщили о заметном росте заболеваемости и смертности от коронавируса в стране.
 
Распространение коронавируса в РФЗдравоохранение в России
 
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