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Солнце и ветер: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Солнце и ветер: прогноз погоды в Крыму на субботу
Солнце и ветер: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Солнце и ветер: прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу на полуострове сохранится сухая ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-15T00:01
2022-10-14T18:55
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове сохранится сухая ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +16…18.В Ялте, Алуште без осадков, переменная облачность. Ночью +10... 12, днем до +19 градусов.В Евпатории тоже сухо, ночью +7…9, днем до 18 градусов тепла.В Судаке без осадков, ночью до 8 градусов тепла, днем + 14…16.В Феодосии и Керчи также не прогнозируют дождей, ночная температура составит +10… +12 градусов, днем +15… +17.На всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
https://crimea.ria.ru/20221014/krym-nakroet-shtormovoy-veter-1124887636.html
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода
Солнце и ветер: прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды для Крыма на субботу, 15 октября

00:01 15.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШтормящее море в Алуште
Штормящее море в Алуште - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове сохранится сухая ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночная температура воздуха составит +3…8 градусов, на южном и восточном побережье до +13, дневная +14…19, в горах +8…13. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных, западных, восточных и южных районах порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +16…18.
Ветер в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:29
Крым накроет штормовой ветер
В Ялте, Алуште без осадков, переменная облачность. Ночью +10... 12, днем до +19 градусов.
В Евпатории тоже сухо, ночью +7…9, днем до 18 градусов тепла.
В Судаке без осадков, ночью до 8 градусов тепла, днем + 14…16.
В Феодосии и Керчи также не прогнозируют дождей, ночная температура составит +10… +12 градусов, днем +15… +17.
На всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Солнце и ветер: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 15 октября
22:03Главные события и заявления дня: 14 октября
21:56Сколько россиян готовы отказаться от новогодних гуляний
21:21Как локомотивная бригада спасала поезд и Крымский мост
21:02В РФ готовы быстро обновлять вакцины от штаммов COVID-19
20:47Приключения угнанного экскаватора: из Крыма в ЛНР и обратно
20:33Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
20:31Пожар на подстанции в Белгороде потушен
20:27Хагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн
20:12Как повлияет на экономику увеличение международных резервов РФ
19:54В Белгороде после обстрела ВСУ горит подстанция
19:35Напавшему с ножом на одноклассника подростку выбрана мера пресечения
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