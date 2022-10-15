https://crimea.ria.ru/20221015/solntse-i-veter-prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1124894944.html

Солнце и ветер: прогноз погоды в Крыму на субботу

Солнце и ветер: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Солнце и ветер: прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу на полуострове сохранится сухая ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-15T00:01

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2022-10-14T18:55

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В субботу на полуострове сохранится сухая ветреная погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +16…18.В Ялте, Алуште без осадков, переменная облачность. Ночью +10... 12, днем до +19 градусов.В Евпатории тоже сухо, ночью +7…9, днем до 18 градусов тепла.В Судаке без осадков, ночью до 8 градусов тепла, днем + 14…16.В Феодосии и Керчи также не прогнозируют дождей, ночная температура составит +10… +12 градусов, днем +15… +17.На всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

https://crimea.ria.ru/20221014/krym-nakroet-shtormovoy-veter-1124887636.html

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2022

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