https://crimea.ria.ru/20221015/situatsiya-s-covid-v-krymu-i-sevastopole-operativnye-dannye-1124900610.html

Ситуация с COVID в Крыму и Севастополе: оперативные данные

Ситуация с COVID в Крыму и Севастополе: оперативные данные - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Ситуация с COVID в Крыму и Севастополе: оперативные данные

На территории Республики Крым за сутки зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявили 208 271 положительного на COVID-19. Об РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T10:25

2022-10-15T10:25

2022-10-15T10:25

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым за сутки зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявили 208 271 положительного на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 123 человека. Выздоровели за сутки 207 человек, за весь период - 200 601, - говорится в сообщении.Летальных случаев не зафиксировано.В Севастополе на утро 15 октября зарегистрированы 66 новых случаев COVID-19. Умерли двое в возрасте 83 и 87 лет, сообщили в правительстве города.Госпитализированы 8 человек, выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 76 пациентов, из них 75 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 95 291 человек, выздоровели 92 155.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 157 случаев COVID-19, умерли два человека.

https://crimea.ria.ru/20221015/v-rossii-vyyavlen-pervyy-zavoznoy-virus-grippa-h3n2--1124900131.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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