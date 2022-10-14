https://crimea.ria.ru/20221014/skolko-novykh-sluchaev-i-smertey-dannye-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124877720.html

Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 210 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T10:47

2022-10-14T10:47

2022-10-14T10:47

крым

севастополь

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 210 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 118 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 153 человека, выздоровевших за весь период - 200 394", - говорится в сообщении.Скончался еще один человек, таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 394.В Севастополе подтверждено 84 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 72 лет."В ковидные стационары города были госпитализированы семь человек. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находится 75 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.В больницах развернуто 120 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии заболели ковидом 95 225 человек, выздоровели - 92 105.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 103 случая COVID-19, умерли двое.

https://crimea.ria.ru/20221008/rost-v-47-regionakh--opershtab-o-situatsii-s-covid-19-1124767371.html

https://crimea.ria.ru/20221003/kogda-zhdat-novuyu-volnu-covid-19-v-rossii--mnenie-eksperta-1124700046.html

крым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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