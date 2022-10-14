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Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 210 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T10:47
2022-10-14T10:47
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 210 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 118 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 153 человека, выздоровевших за весь период - 200 394", - говорится в сообщении.Скончался еще один человек, таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 394.В Севастополе подтверждено 84 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 72 лет."В ковидные стационары города были госпитализированы семь человек. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находится 75 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.В больницах развернуто 120 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии заболели ковидом 95 225 человек, выздоровели - 92 105.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 103 случая COVID-19, умерли двое.
https://crimea.ria.ru/20221008/rost-v-47-regionakh--opershtab-o-situatsii-s-covid-19-1124767371.html
https://crimea.ria.ru/20221003/kogda-zhdat-novuyu-volnu-covid-19-v-rossii--mnenie-eksperta-1124700046.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сколько новых случаев и смертей: данные по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 157 случаев COVID-19, умерли два человека

10:47 14.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 210 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 10 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 118 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 153 человека, выздоровевших за весь период - 200 394", - говорится в сообщении.
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 11:20
Рост в 47 регионах: оперштаб о ситуации с COVID-19
Скончался еще один человек, таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 394.
В Севастополе подтверждено 84 новых случаев заболевания COVID-19, скончался один человек в возрасте 72 лет.
"В ковидные стационары города были госпитализированы семь человек. Выписаны пять пациентов. На данный момент в больницах находится 75 пациентов, из них 71 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.
Грипп - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 17:26
Когда ждать новую волну COVID-19 в России – мнение эксперта
В больницах развернуто 120 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего с начала пандемии заболели ковидом 95 225 человек, выздоровели - 92 105.
Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 103 случая COVID-19, умерли двое.
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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