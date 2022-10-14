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Ждать ли теплых батарей в Севастополе в октябре?

Ждать ли теплых батарей в Севастополе в октябре? - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Ждать ли теплых батарей в Севастополе в октябре?

Дата старта отопительного сезона в Севастополе не определена, так как необходимая для принятия такого решения среднесуточная температура не установилась. Об... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T18:05

2022-10-14T18:05

2022-10-14T18:05

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Дата старта отопительного сезона в Севастополе не определена, так как необходимая для принятия такого решения среднесуточная температура не установилась. Об этом РИА Новости Крым заявили в департаменте городского хозяйства. Согласно данным, полученным в Севастопольском гидрометцентре, в ближайшую неделю теплых батарей в домах с центральным отоплением точно не ждать.В севастопольском горхозе отмечают: "общая готовность города к отопительному сезону – 98%". Когда будет старт – пока не ясно.По словам дежурного синоптика Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Елены Лаврушко, хотя ночью уже бывает не очень тепло, например, в ближайшие выходные по прогнозу 6 – 8 градусов, тем не менее днем опять +16... +18, и вся следующая неделя будет стабильной. Так что на среднесуточную +8 пока никак не выйти. Она добавила, что до 20 октября будет сухо, но ветрено, при этом ветер ожидается "только днем и не штормовой, с порывами максимум до 14 м/с". "В Крыму не так комфортно, потому что ветер будет усиливаться до штормовых значений", – уточнила синоптик.Напомним, в 2021 году отопительный сезон в Севастополе стартовал 18 октября. В Крыму – 5 октября.Ранее замдиректора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Олег Бышук рассказал, что покажет фактическую готовность Крыма к зиме.

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