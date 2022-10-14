https://crimea.ria.ru/20221014/v-sevastopole-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124889057.html

В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности

В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 14.10.2022

В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности

В Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности продлено до 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T16:00

2022-10-14T16:00

2022-10-14T16:00

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности продлено до 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Данная мера носит исключительно профилактический характер. Она обусловлена необходимостью продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.Вместе с тем жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и рекомендуют быть бдительными."Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.Ранее сообщалось, что на подъезде к Севастополю появились новые блокпосты. Как пояснили в УМВД по Севастополю, передислокация связана с "меняющейся дорожной обстановкой".

https://crimea.ria.ru/20221011/aksenov-vvel-rezhim-povyshennoy-opasnosti-v-kerchi-i-leninskom-rayone-1124829097.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя