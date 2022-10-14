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В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 14.10.2022
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В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
В Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности продлено до 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T16:00
2022-10-14T16:00
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности продлено до 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Данная мера носит исключительно профилактический характер. Она обусловлена необходимостью продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.Вместе с тем жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и рекомендуют быть бдительными."Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.Ранее сообщалось, что на подъезде к Севастополю появились новые блокпосты. Как пояснили в УМВД по Севастополю, передислокация связана с "меняющейся дорожной обстановкой".
https://crimea.ria.ru/20221011/aksenov-vvel-rezhim-povyshennoy-opasnosti-v-kerchi-i-leninskom-rayone-1124829097.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 28 октября

16:00 14.10.2022
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюПолицейская машина
Полицейская машина
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе действие "желтого" уровня террористической опасности продлено до 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя установлен на период с 18 часов 13 сентября сроком на 15 суток – до 18 часов 28 октября", – говорится в сообщении.
Данная мера носит исключительно профилактический характер. Она обусловлена необходимостью продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.
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Вместе с тем жителям напоминают о необходимости сохранять спокойствие и рекомендуют быть бдительными.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.
Ранее сообщалось, что на подъезде к Севастополю появились новые блокпосты. Как пояснили в УМВД по Севастополю, передислокация связана с "меняющейся дорожной обстановкой".
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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