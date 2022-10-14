https://crimea.ria.ru/20221014/v-belgorodskoy-oblasti-vosstanovili-razrushennye-obstrelom-vsu-zhd-puti-1124893671.html
В Белгородской области восстановили разрушенные обстрелом ВСУ ж/д пути
В Белгородской области восстановили разрушенные обстрелом ВСУ ж/д пути - РИА Новости Крым, 14.10.2022
В Белгородской области восстановили разрушенные обстрелом ВСУ ж/д пути
Специалисты отремонтировали разрушенный вследствие обстрела ВСУ участок железнодорожных путей в Белгородской области, железнодорожное сообщение восстановлено... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T18:26
2022-10-14T18:26
2022-10-14T18:26
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Специалисты отремонтировали разрушенный вследствие обстрела ВСУ участок железнодорожных путей в Белгородской области, железнодорожное сообщение восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Оперативные работы провели сотрудники МЧС и ремонтные бригады РЖД, уточнил глава региона.Сейчас завершаются работы по восстановлению контактной сети, это не мешает движению поездов, добавил Гладков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на пятницу ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. Вследствие обстрела сдетонировал склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Кроме того, российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередачи, движение поездов было временно приостановлено.
https://crimea.ria.ru/20221014/vsu-snova-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-obestocheny-pyat-sel-1124893164.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия
В Белгородской области восстановили разрушенные обстрелом ВСУ ж/д пути
Гладков: разрушенные из-за обстрела ВСУ ж/д пути в Белгородской области восстановлены