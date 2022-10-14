https://crimea.ria.ru/20221014/v-belgorodskoy-oblasti-vosstanovili-razrushennye-obstrelom-vsu-zhd-puti-1124893671.html

В Белгородской области восстановили разрушенные обстрелом ВСУ ж/д пути

В Белгородской области восстановили разрушенные обстрелом ВСУ ж/д пути - РИА Новости Крым, 14.10.2022

В Белгородской области восстановили разрушенные обстрелом ВСУ ж/д пути

Специалисты отремонтировали разрушенный вследствие обстрела ВСУ участок железнодорожных путей в Белгородской области, железнодорожное сообщение восстановлено... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T18:26

2022-10-14T18:26

2022-10-14T18:26

белгородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/51/1118485107_0:69:1620:980_1920x0_80_0_0_9c691cc77a0238cd09218da6e6f45fdd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Специалисты отремонтировали разрушенный вследствие обстрела ВСУ участок железнодорожных путей в Белгородской области, железнодорожное сообщение восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Оперативные работы провели сотрудники МЧС и ремонтные бригады РЖД, уточнил глава региона.Сейчас завершаются работы по восстановлению контактной сети, это не мешает движению поездов, добавил Гладков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на пятницу ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. Вследствие обстрела сдетонировал склад с боеприпасами, есть погибшие и раненые. Кроме того, российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, в результате повреждены линии электропередачи, движение поездов было временно приостановлено.

https://crimea.ria.ru/20221014/vsu-snova-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-obestocheny-pyat-sel-1124893164.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия