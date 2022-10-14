https://crimea.ria.ru/20221014/rossiyskie-voyska-zanyali-gospodstvuyuschie-vysoty-v-rayone-vremevki-v-dnr-1124888152.html

Российские войска заняли господствующие высоты в районе Времевки в ДНР

Российские войска заняли господствующие высоты в районе Времевки в ДНР - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Российские войска заняли господствующие высоты в районе Времевки в ДНР

Российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T14:48

2022-10-14T14:48

2022-10-14T14:48

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.ВКС России уничтожили базу иностранных наемников под Николаевом >>"На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики", - сказал он на брифинге в пятницу.В ходе боев противник потерял более 90 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.Конашенков добавил, что за сутки российские средства ПВО сбили 15 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях. Кроме того, в воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221014/rossiyskie-voennye-otrazili-vse-ataki-vsu-na-trekh-klyuchevykh-napravleniyakh-1124887766.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков