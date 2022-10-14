Путин: после ЧП на Крымском мосту усилена охрана объектов инфраструктуры
Путин: после теракта на Крымском мосту усилена охрана объектов критической инфраструктуры
16:18 14.10.2022 (обновлено: 16:19 14.10.2022)
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКак российские военнослужащие охраняют ключевые транспортные объекты полуострова – Керченский пролив и Крымский мост
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили задание усилить охрану объектов критической инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.
"После теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критически важных инфраструктурных объектов, на всех на них должны быть проведены соответствующие мероприятия – и на объектах энергетики, причем уровня разного класса, на транспортных объектах", - сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.
Глава государства выразил надежду, что работа в этом направлении будет эффективной.
"Страна у нас большая, поэтому будем надеяться, что работа по этому направлению будет эффективной, до сих пор удавалось это сделать", - добавил российский лидер.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.