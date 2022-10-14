https://crimea.ria.ru/20221014/putin-posle-chp-na-krymskom-mostu-usilena-okhrana-obektov-infrastruktury-1124890091.html

Путин: после ЧП на Крымском мосту усилена охрана объектов инфраструктуры

Путин: после ЧП на Крымском мосту усилена охрана объектов инфраструктуры - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Путин: после ЧП на Крымском мосту усилена охрана объектов инфраструктуры

После теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили задание усилить охрану объектов критической инфраструктуры, заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T16:18

2022-10-14T16:18

2022-10-14T16:19

владимир путин (политик)

безопасность республики крым и севастополя

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. После теракта на Крымском мосту соответствующие службы получили задание усилить охрану объектов критической инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства выразил надежду, что работа в этом направлении будет эффективной."Страна у нас большая, поэтому будем надеяться, что работа по этому направлению будет эффективной, до сих пор удавалось это сделать", - добавил российский лидер.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".Уехать или остаться: как отреагировал турист на теракт на Крымском мосту >>12 октября ФСБ сообщила о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ, определяющий предельный срок завершения капитального ремонта поврежденной части Крымского моста – 1 июля 2023 года.

https://crimea.ria.ru/20221014/ustanovlen-srok-zaversheniya-remonta-krymskogo-mosta-1124878103.html

https://crimea.ria.ru/20221014/uekhat-ili-ostatsya-kak-otreagiroval-turist-na-terakt-na-krymskom-mostu-1124868081.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), безопасность республики крым и севастополя, чп на крымском мосту