https://crimea.ria.ru/20221014/uekhat-ili-ostatsya-kak-otreagiroval-turist-na-terakt-na-krymskom-mostu-1124868081.html

Уехать или остаться: как отреагировал турист на теракт на Крымском мосту

Уехать или остаться: как отреагировал турист на теракт на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Уехать или остаться: как отреагировал турист на теракт на Крымском мосту

После теракта на Крымском мосту некоторые эксперты, склонные к паническим настроениям, заявляли о досрочном прекращении бархатного сезона в регионе, массовом... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T03:06

2022-10-14T03:06

2022-10-14T03:06

туризм

туризм в крыму

мнения

чп на крымском мосту

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124780184_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d19685cbfb7c78542b12549128ee2407.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Елена Гаврина, Элеонора Павловская. После теракта на Крымском мосту некоторые эксперты, склонные к паническим настроениям, заявляли о досрочном прекращении бархатного сезона в регионе, массовом оттоке туристов, предрекали обвал бронирования, и даже заверяли, что и на Новый год в Крым никто не поедет.В то же время министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко во время туристического форума в Ялте заявил, что отели загружены на 50%, санатории – более чем на 80%. Учитывая полярность заявлений, корреспонденты РИА Новости Крым решили узнать у игроков туристического рынка, что фактически происходит в отрасли.Опрос проводился в основном в крупных отелях и санаториях Крыма и соседнего Севастополя. Такой выбор обусловлен тем, что крупные игроки работают круглый год, не жалеют средств на рекламные компании и могут себе позволить привлекать гостей скидками, акциями и дополнительными услугами.Два СевастополяПо оценке главы регионального отделения Российского союза туриндустрии Бориса Зелинского, в этом году туристический сезон в принципе был неудачным. После частичной мобилизации мы наблюдаем провал, людям не до отдыха, сетует он."Теракт на Крымском мосту оптимизма не добавил. Брони действительно аннулируются. Раньше "бархат" заполняли парами или группами туристов, так как у детей школа. В нынешней ситуации про бронирование на ноябрьские праздники и Новый год россияне мало думают, решения будут приниматься в последний момент", – считает он.Зелинский напомнил, что из соображений безопасности в некоторых районах Крыма объявлен желтый уровень террористической угрозы. Все это негативно отражается на бизнесе, туристическом – в первую очередь, говорит он."Ситуация критическая" – эксперт о судьбе рестораторов в Севастополе >>"После инцидента на мосту, к сожалению, гости съезжали. На ноябрьские и новогодние праздники бронирование также упало в два раза", – сообщили нам в отделе бронирования одной из центральных гостиниц Севастополя.В то же время член экспертного совета при комитете по туризму Госдумы Наталия Стамбульникова придерживается более позитивных взглядов. По ее словам, малый бизнес начал переориентироваться еще в период пандемии."Большей частью мы предлагаем туры выходного дня местных – крымчан и севастопольцев. Это покрывает примерно 10-15% возможностей. Но мы рады и этому!", – говорит Стамбульникова.В крупных объектах города, по ее данным, дела с загрузкой обстоят значительно лучше.В трех крупных отелях Севастополя нас заверили, что теракт на Крымском мосту абсолютно никак не сказался на заполняемости и бронях. С Новым годом ситуация несколько иная, но не критическая. "Отказов не было, но и заметного интереса мы также пока не наблюдаем", – сообщили сотрудники одной из гостиниц. Другие заверили, что броней не так много, но их число плавно увеличивается. То есть гости продолжают бронировать отели на Новогодние праздники.Крым отельный и санаторныйВ санаториях на западном, южном и восточном побережье полуострова сообщили, что события 8 октября не отразилось на спросе. С одной стороны, они уделяют достаточно большое внимание планированию. С другой – большая часть их целевой аудитории нуждается в регулярном лечении и процедурах."Такие поездки планируются заранее, с учетом специфики заболеваний и предписаний специалистов. Выстраивается программа, которая включает целый ряд процедур, которые необходимо проводить в определенной последовательности. По продолжительности курс может достигать трех-четырех, а то и шести недель", – сообщили в администрации санатория, заверив, что отказов до сегодняшнего дня не поступало."Мы принимаем гостей по социальным путевкам и на оздоровление. Поэтому загруженность зависит скорее от числа выигранных тендеров на размещение отдыхающих и полученных от предприятий заказов", – пояснили в одной из здравниц Алушты.Кроме того, отдых в санатории в межсезонье постепенно входит в моду у людей старшего возраста. В этот период цены на коммерческие путевки несколько ниже, погода также благоприятна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.При этом в отелях Крыма наблюдается снижение числа броней на туры выходного дня. По результатам первой недели отельеры недосчитались 30-40% от привычного объема. Однако данное изменение они относят к общей нестабильности и выражают уверенность, что к концу месяца ситуация восстановится."К сожалению, некоторые гости уехали, также была волна отмены броней", – сообщили в маркетинговом отделе одного из таких комплексов. При этом новогодние туры продолжают бронировать. Более того, есть достаточное число броней на лето следующего года.Каким получился курортный сезон в Крыму - мнение эксперта >>По данным директора туристической компании Андрея Пылова, что число бронирований в его компании снизилось из-за инцидента на Крымском мосту на 80%."Фактически произошел обвал бронирования", – констатировал он. И добавил, что ситуация должна выровняться в течение двух недель. По его мнению, постепенно произойдет откат и выравнивание.Пылов подчеркнул, что в этот раз "власти отреагировали моментально и люди видят, что инфраструктура восстанавливается стахановскими темпами". Это говорит в пользу постепенного восстановления спроса. При он отметил, что туроператорам сейчас не хватает официальной информации о том, какие дополнительные меры безопасности будут приняты на Керченском мосту. При должном донесении этой информации до потенциальных покупателей, восстановление турпотока произойдет в гораздо более сжатые сроки, уверен он.

https://crimea.ria.ru/20221012/vlasti-otsenili-vliyanie-chp-na-krymskom-mostu-na-turtopok-1124833560.html

https://crimea.ria.ru/20221009/turoperatory-pochitali-otkazy-ot-putevok-v-krym-posle-chp-na-mostu-1124794841.html

https://crimea.ria.ru/20220712/komu-iz-pensionerov-polagayutsya-besplatnye-putevki-v-sanatoriy-1123813377.html

https://crimea.ria.ru/20221013/plavuchie-krany-gotovy-zamenit-povrezhdennye-prolety-krymskogo-mosta-1124864411.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, мнения, чп на крымском мосту, крым, общество