https://crimea.ria.ru/20221013/zimoy-v-krym-budet-khodit-devyat-poezdov-po-vosmi-marshrutam-1124849452.html

Зимой в Крым будет ходить девять поездов по восьми маршрутам

Зимой в Крым будет ходить девять поездов по восьми маршрутам - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Зимой в Крым будет ходить девять поездов по восьми маршрутам

В осенне-зимний период и весной в Крым будут курсировать девять поездов по восьми маршрутам, сообщает пресс-служба компании "Гранд сервис экспресс". РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T09:21

2022-10-13T09:21

2022-10-13T09:21

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В осенне-зимний период и весной в Крым будут курсировать девять поездов по восьми маршрутам, сообщает пресс-служба компании "Гранд сервис экспресс".По данным перевозчика, из Москвы а Симферополь на период межсезонья запланированы три поезда: ежедневные - №27/28 и №91/92, по нечетным датам - №165/166.Из Санкт-Петербурга будут следовать два состава: ежедневный №7/8 Петербург – Севастополь, а с 24 сентября по 10 декабря - поезд №169/170 Петербург – Симферополь.Четыре поезда назначены из регионов: №75/76 Омск – Симферополь – 2 раза в неделю, № 141/142 Пермь – Симферополь – 2 раза в неделю, № 315/316 Адлер – Симферополь – через день, № 426/425 Кисловодск – Симферополь – раз в четыре дня."Кроме того, до конца октября и с начала марта курсирует поезд №173/174 Москва – Евпатория", - добавили в компании.

https://crimea.ria.ru/20221009/po-krymskomu-mostu-poekhali-prigorodnye-poezda-1124796794.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым