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Зимой в Крым будет ходить девять поездов по восьми маршрутам - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Зимой в Крым будет ходить девять поездов по восьми маршрутам
Зимой в Крым будет ходить девять поездов по восьми маршрутам - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Зимой в Крым будет ходить девять поездов по восьми маршрутам
В осенне-зимний период и весной в Крым будут курсировать девять поездов по восьми маршрутам, сообщает пресс-служба компании "Гранд сервис экспресс". РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T09:21
2022-10-13T09:21
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В осенне-зимний период и весной в Крым будут курсировать девять поездов по восьми маршрутам, сообщает пресс-служба компании "Гранд сервис экспресс".По данным перевозчика, из Москвы а Симферополь на период межсезонья запланированы три поезда: ежедневные - №27/28 и №91/92, по нечетным датам - №165/166.Из Санкт-Петербурга будут следовать два состава: ежедневный №7/8 Петербург – Севастополь, а с 24 сентября по 10 декабря - поезд №169/170 Петербург – Симферополь.Четыре поезда назначены из регионов: №75/76 Омск – Симферополь – 2 раза в неделю, № 141/142 Пермь – Симферополь – 2 раза в неделю, № 315/316 Адлер – Симферополь – через день, № 426/425 Кисловодск – Симферополь – раз в четыре дня."Кроме того, до конца октября и с начала марта курсирует поезд №173/174 Москва – Евпатория", - добавили в компании.
https://crimea.ria.ru/20221009/po-krymskomu-mostu-poekhali-prigorodnye-poezda-1124796794.html
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транспорт, крым
Зимой в Крым будет ходить девять поездов по восьми маршрутам

Перевозчик: в межсезонье в Крым будут курсировать девять поездов

09:21 13.10.2022
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В осенне-зимний период и весной в Крым будут курсировать девять поездов по восьми маршрутам, сообщает пресс-служба компании "Гранд сервис экспресс".
По данным перевозчика, из Москвы а Симферополь на период межсезонья запланированы три поезда: ежедневные - №27/28 и №91/92, по нечетным датам - №165/166.
Из Санкт-Петербурга будут следовать два состава: ежедневный №7/8 Петербург – Севастополь, а с 24 сентября по 10 декабря - поезд №169/170 Петербург – Симферополь.
Четыре поезда назначены из регионов: №75/76 Омск – Симферополь – 2 раза в неделю, № 141/142 Пермь – Симферополь – 2 раза в неделю, № 315/316 Адлер – Симферополь – через день, № 426/425 Кисловодск – Симферополь – раз в четыре дня.
"Кроме того, до конца октября и с начала марта курсирует поезд №173/174 Москва – Евпатория", - добавили в компании.
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