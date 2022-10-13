https://crimea.ria.ru/20221013/putin-nazval-odnu-iz-glavnykh-terroristicheskikh-ugroz-v-mire-1124849600.html

Путин назвал одну из главных террористических угроз в мире

Путин назвал одну из главных террористических угроз в мире - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Путин назвал одну из главных террористических угроз в мире

Одним из острейших вызовов безопасности остается ситуация в Афганистане, где после 20-летнего присутствия США и НАТО не способны решить проблемы терроризма... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T09:32

2022-10-13T09:32

2022-10-13T09:37

владимир путин (политик)

политика

афганистан

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Одним из острейших вызовов безопасности остается ситуация в Афганистане, где после 20-летнего присутствия США и НАТО не способны решить проблемы терроризма самостоятельно. Об этом заявил президент РВ Владимир Путин, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, его цитирует РИА Новости.Говоря о терроризме, президент напомнил о взрыве у посольства России в Кабуле и цепи "непрекращающихся кровавых терактов".Он отметил, что для нормализации ситуации в Афганистане и его экономического восстановления необходимо действовать сообща, и было бы полезно задействовать для этого ШОС, а также ее региональные антитеррористические структуры.При этом подчеркнул, что РФ настоятельно призывает компенсировать Афганистану ущерб, нанесенный стране за годы оккупации, и разморозить ее заблокированные средства.Президент РФ также добавил, что Россия призывает всех к более тесному сотрудничеству с международным банком данных по борьбе с терроризмом.Российский лидер акцентировал внимание на том, что сегодня в глобальной политике происходят серьезные изменения, и ключевую роль в новом многополярном мире начинает играть Азия.Он добавил, что Россия активно выступает за развитие и процветание Азии и создание для этих целей "широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики".Путин отметил, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, здесь динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения.Он также подчеркнул, что вместе с другими азиатскими государствами Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах международного права, Устава ООН.Повестка саммита выстраивается вокруг вопросов восстановления региона после пандемии COVID, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами.По инициативе председательствующего в СВМДА Казахстана планируется дать старт процессу переговоров о реформировании объединения. По инициативе РФ к саммиту также было подготовлено заявление лидеров стран по вопросам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.В своем выступлении президент России Владимира Путина затронул не только вопросы поддержания мира и стабильности на континенте, но и темы, касающиеся экономического сотрудничества в Азии, гуманитарного взаимодействия в СВМДА и другие.

https://crimea.ria.ru/20221013/erdogan-predlozhil-obnovit-sistemu-mirovoy-bezopasnosti-1124849773.html

афганистан

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владимир путин (политик), политика, афганистан, нато