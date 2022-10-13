Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал одну из главных террористических угроз в мире - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221013/putin-nazval-odnu-iz-glavnykh-terroristicheskikh-ugroz-v-mire-1124849600.html
Путин назвал одну из главных террористических угроз в мире
Путин назвал одну из главных террористических угроз в мире - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Путин назвал одну из главных террористических угроз в мире
Одним из острейших вызовов безопасности остается ситуация в Афганистане, где после 20-летнего присутствия США и НАТО не способны решить проблемы терроризма... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T09:32
2022-10-13T09:37
владимир путин (политик)
политика
афганистан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124849896_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_530a10939ed1fc31ee99eba4f6e54989.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Одним из острейших вызовов безопасности остается ситуация в Афганистане, где после 20-летнего присутствия США и НАТО не способны решить проблемы терроризма самостоятельно. Об этом заявил президент РВ Владимир Путин, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, его цитирует РИА Новости.Говоря о терроризме, президент напомнил о взрыве у посольства России в Кабуле и цепи "непрекращающихся кровавых терактов".Он отметил, что для нормализации ситуации в Афганистане и его экономического восстановления необходимо действовать сообща, и было бы полезно задействовать для этого ШОС, а также ее региональные антитеррористические структуры.При этом подчеркнул, что РФ настоятельно призывает компенсировать Афганистану ущерб, нанесенный стране за годы оккупации, и разморозить ее заблокированные средства.Президент РФ также добавил, что Россия призывает всех к более тесному сотрудничеству с международным банком данных по борьбе с терроризмом.Российский лидер акцентировал внимание на том, что сегодня в глобальной политике происходят серьезные изменения, и ключевую роль в новом многополярном мире начинает играть Азия.Он добавил, что Россия активно выступает за развитие и процветание Азии и создание для этих целей "широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики".Путин отметил, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, здесь динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения.Он также подчеркнул, что вместе с другими азиатскими государствами Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах международного права, Устава ООН.Повестка саммита выстраивается вокруг вопросов восстановления региона после пандемии COVID, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами.По инициативе председательствующего в СВМДА Казахстана планируется дать старт процессу переговоров о реформировании объединения. По инициативе РФ к саммиту также было подготовлено заявление лидеров стран по вопросам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.В своем выступлении президент России Владимира Путина затронул не только вопросы поддержания мира и стабильности на континенте, но и темы, касающиеся экономического сотрудничества в Азии, гуманитарного взаимодействия в СВМДА и другие.
https://crimea.ria.ru/20221013/erdogan-predlozhil-obnovit-sistemu-mirovoy-bezopasnosti-1124849773.html
афганистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124849896_64:0:1220:867_1920x0_80_0_0_3c43b39cf974ed63c24fbf85b4c1d6c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), политика, афганистан, нато
Путин назвал одну из главных террористических угроз в мире

Путин: Афганистан – один из острейших вызовов безопасности, и виной тому США и НАТО

09:32 13.10.2022 (обновлено: 09:37 13.10.2022)
 
© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Одним из острейших вызовов безопасности остается ситуация в Афганистане, где после 20-летнего присутствия США и НАТО не способны решить проблемы терроризма самостоятельно. Об этом заявил президент РВ Владимир Путин, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, его цитирует РИА Новости.
"Эта страна после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами", – сказал Путин.
Говоря о терроризме, президент напомнил о взрыве у посольства России в Кабуле и цепи "непрекращающихся кровавых терактов".
Он отметил, что для нормализации ситуации в Афганистане и его экономического восстановления необходимо действовать сообща, и было бы полезно задействовать для этого ШОС, а также ее региональные антитеррористические структуры.
При этом подчеркнул, что РФ настоятельно призывает компенсировать Афганистану ущерб, нанесенный стране за годы оккупации, и разморозить ее заблокированные средства.
Президент РФ также добавил, что Россия призывает всех к более тесному сотрудничеству с международным банком данных по борьбе с терроризмом.
Российский лидер акцентировал внимание на том, что сегодня в глобальной политике происходят серьезные изменения, и ключевую роль в новом многополярном мире начинает играть Азия.

"Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы. <...> Во всех этих процессах активно участвует и Россия", – сказал Владимир Путин.

Он добавил, что Россия активно выступает за развитие и процветание Азии и создание для этих целей "широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики".
Путин отметил, что страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста, здесь динамично, с хорошей отдачей действуют интеграционные объединения.
Он также подчеркнул, что вместе с другими азиатскими государствами Россия делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, основанной на универсально признанных принципах международного права, Устава ООН.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:34
Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности
Повестка саммита выстраивается вокруг вопросов восстановления региона после пандемии COVID, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами.
По инициативе председательствующего в СВМДА Казахстана планируется дать старт процессу переговоров о реформировании объединения. По инициативе РФ к саммиту также было подготовлено заявление лидеров стран по вопросам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В своем выступлении президент России Владимира Путина затронул не только вопросы поддержания мира и стабильности на континенте, но и темы, касающиеся экономического сотрудничества в Азии, гуманитарного взаимодействия в СВМДА и другие.
 
Владимир Путин (политик)ПолитикаАфганистанНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:34Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности
09:32Путин назвал одну из главных террористических угроз в мире
09:21Зимой в Крым будет ходить девять поездов по восьми маршрутам
09:01ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области
08:49В Крыму начался посев озимых зерновых культур – Минсельхоз
08:23Какие прививки положены мобилизованным
08:02Особенности налоговой кампании-2022 в Крыму: кто и сколько заплатит
07:36Что в РФ с рынком труда на фоне частичной мобилизации - эксперт
07:03Вам пора в отпуск: эксперты назвали "симптомы" усталости от работы
03:36Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине
00:01В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 13 октября
23:42ГА ООН не признала референдумы в новых регионах РФ: резолюция
22:02Главные события и заявления дня: 12 октября
21:56Три ритуала: как отключиться от рабочих задач дома - невролог
21:29Ремесленники Крыма выходят на всероссийский уровень
21:13Как поставки НАТО новых систем ПВО Украине отразятся на спецоперации РФ
20:56Крымчане заплатят более двух миллиардов имущественных налогов в этом году
20:12Новые пушки большой мощности досрочно переданы Минобороны РФ
19:57Постпред КНДР о референдумах в новых регионах РФ: мы признаем их
Лента новостейМолния