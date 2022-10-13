https://crimea.ria.ru/20221013/evropa-usilivaet-protivoraketnuyu-oboronu--smi-1124852261.html

Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ

Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ

Декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны подписали 14 стран-членов НАТО. Об этом со ссылкой на агентство Deutsche... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T11:09

2022-10-13T11:09

2022-10-13T11:09

нато

германия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны подписали 14 стран-членов НАТО. Об этом со ссылкой на агентство Deutsche Presse-Agentur пишет ТАСС.Отмечается, что в ходе неофициальной встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе главы оборонных ведомств подписали документ о так называемой инициативе European Sky Shield – "Европейский противоракетный щит". В подписании декларации участвовала глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт.Новый проект должен обеспечить защиту слабых мест в существующей системе ПВО. По данным издания Zeit Online, в настоящее время недостатки существуют в области защиты от баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет. Кроме того, по данным агентства, в рамках инициативы новые системы вооружения будут закупаться совместно.Необходимость усиления противовоздушной обороны объясняется изменениями в ситуации с безопасностью в Европе, в частности в ходе конфликта на Украине. До сих противоракетная оборона была нацелена на возможные угрозы со стороны Ирана, поясняет издание.

https://crimea.ria.ru/20221012/kak-postavki-nato-novykh-sistem-pvo-ukraine-otrazyatsya-na-spetsoperatsii-rf-1124843769.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, германия, политика