https://crimea.ria.ru/20221013/evropa-usilivaet-protivoraketnuyu-oboronu--smi-1124852261.html
Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ
Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ
Декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны подписали 14 стран-членов НАТО. Об этом со ссылкой на агентство Deutsche... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T11:09
2022-10-13T11:09
2022-10-13T11:09
нато
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны подписали 14 стран-членов НАТО. Об этом со ссылкой на агентство Deutsche Presse-Agentur пишет ТАСС.Отмечается, что в ходе неофициальной встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе главы оборонных ведомств подписали документ о так называемой инициативе European Sky Shield – "Европейский противоракетный щит". В подписании декларации участвовала глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт.Новый проект должен обеспечить защиту слабых мест в существующей системе ПВО. По данным издания Zeit Online, в настоящее время недостатки существуют в области защиты от баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет. Кроме того, по данным агентства, в рамках инициативы новые системы вооружения будут закупаться совместно.Необходимость усиления противовоздушной обороны объясняется изменениями в ситуации с безопасностью в Европе, в частности в ходе конфликта на Украине. До сих противоракетная оборона была нацелена на возможные угрозы со стороны Ирана, поясняет издание.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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нато, германия, политика
Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ
СМИ: Германия и еще 13 стран НАТО подписали декларацию об усилении системы ПВО