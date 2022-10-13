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Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ
Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ
Декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны подписали 14 стран-членов НАТО. Об этом со ссылкой на агентство Deutsche... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T11:09
2022-10-13T11:09
нато
германия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны подписали 14 стран-членов НАТО. Об этом со ссылкой на агентство Deutsche Presse-Agentur пишет ТАСС.Отмечается, что в ходе неофициальной встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе главы оборонных ведомств подписали документ о так называемой инициативе European Sky Shield – "Европейский противоракетный щит". В подписании декларации участвовала глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт.Новый проект должен обеспечить защиту слабых мест в существующей системе ПВО. По данным издания Zeit Online, в настоящее время недостатки существуют в области защиты от баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет. Кроме того, по данным агентства, в рамках инициативы новые системы вооружения будут закупаться совместно.Необходимость усиления противовоздушной обороны объясняется изменениями в ситуации с безопасностью в Европе, в частности в ходе конфликта на Украине. До сих противоракетная оборона была нацелена на возможные угрозы со стороны Ирана, поясняет издание.
https://crimea.ria.ru/20221012/kak-postavki-nato-novykh-sistem-pvo-ukraine-otrazyatsya-na-spetsoperatsii-rf-1124843769.html
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РИА Новости Крым
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нато, германия, политика
Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ

СМИ: Германия и еще 13 стран НАТО подписали декларацию об усилении системы ПВО

11:09 13.10.2022
 
© AFP 2018 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2018 / Virginia Mayo
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны подписали 14 стран-членов НАТО. Об этом со ссылкой на агентство Deutsche Presse-Agentur пишет ТАСС.
Отмечается, что в ходе неофициальной встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе главы оборонных ведомств подписали документ о так называемой инициативе European Sky Shield – "Европейский противоракетный щит". В подписании декларации участвовала глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт.
Новый проект должен обеспечить защиту слабых мест в существующей системе ПВО. По данным издания Zeit Online, в настоящее время недостатки существуют в области защиты от баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет. Кроме того, по данным агентства, в рамках инициативы новые системы вооружения будут закупаться совместно.
Необходимость усиления противовоздушной обороны объясняется изменениями в ситуации с безопасностью в Европе, в частности в ходе конфликта на Украине. До сих противоракетная оборона была нацелена на возможные угрозы со стороны Ирана, поясняет издание.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 21:13
Как поставки НАТО новых систем ПВО Украине отразятся на спецоперации РФ
 
НАТОГерманияПолитика
 
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