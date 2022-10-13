https://crimea.ria.ru/20221013/erdogan-predlozhil-obnovit-sistemu-mirovoy-bezopasnosti-1124849773.html
Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности
Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности и расширить ее за пределы пяти постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T09:34
2022-10-13T09:34
2022-10-13T09:34
реджеп тайип эрдоган
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности и расширить ее за пределы пяти постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он заявил на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.По его словам, Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН.В четверг в Астане проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.
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реджеп тайип эрдоган, политика, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности и расширить ее за пределы пяти постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он заявил на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.
"Мы считаем, что архитектура глобальной безопасности должна быть разработана заново на основе нового понимания, которое является более справедливым и равноправным", — сказал Эрдоган.
По его словам, Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН.
В четверг в Астане проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.