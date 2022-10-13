https://crimea.ria.ru/20221013/erdogan-predlozhil-obnovit-sistemu-mirovoy-bezopasnosti-1124849773.html

Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности

Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности и расширить ее за пределы пяти постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он заявил... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T09:34

2022-10-13T09:34

2022-10-13T09:34

реджеп тайип эрдоган

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/07/1124431198_0:64:2998:1750_1920x0_80_0_0_b42288ed3b349bec8f76bdcc49f54eda.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности и расширить ее за пределы пяти постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он заявил на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.По его словам, Турция за последние годы неоднократно заявляла, что мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН.В четверг в Астане проходит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.

https://crimea.ria.ru/20221011/o-chem-dogovorilis-shoygu-i-ego-turetskiy-kollega-1124830074.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, политика, в мире