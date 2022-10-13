https://crimea.ria.ru/20221013/ekspert-ne-isklyuchil-vtyagivaniya-belorussii-v-konflikt-na-ukraine-1124834572.html

Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине

Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко на недавнем совещании с военными и силовиками говорят о том, что Белоруссия может быть вовлечена в конфликт РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T03:36

2022-10-13T03:36

2022-10-13T03:36

белоруссия

украина

мнения

политика

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко на недавнем совещании с военными и силовиками говорят о том, что Белоруссия может быть вовлечена в конфликт на Украине, считает политолог Андрей Никифоров.В то же время, отметил Никифоров, при таком сценарии для Украины открывается второй фронт, и Киев будет вынужден перебрасывать свои резервы на север, в том числе с южного и восточного направлений."Собственно говоря, они (власти Украины – ред.) уже сейчас должны каким-то образом реагировать на эту угрозу. Чтобы этого не делать, они по своему обыкновению хотят, чтобы кто-то воевал за них. Это их голубая мечта, они с этой темой и дергали Россию столько времени и развязывали конфликт. Но ничего у них не получится в очередной раз", - подытожил политолог.В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии >>В понедельник Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Он заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск получил предупреждение о готовящемся ударе с территории Украины. По словам главы государства, Белоруссии пообещали "Крымский мост – 2".Лукашенко также сообщил, что страны-члены НАТО подвергаются дезинформации о якобы вступлении белорусской армии в спецоперацию на Украине и уже в открытую рассматривают возможную агрессию против республики, вплоть до ядерного удара.На фоне быстро меняющейся обстановки белорусский лидер поручил военным принять все необходимые меры для защиты территории страны, а КГБ — провести контртеррористические мероприятия.

https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html

https://crimea.ria.ru/20221011/zapad-natravit-ukrainu-na-belorussiyu--eks-deputat-rady-1124816790.html

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белоруссия, украина, мнения, политика