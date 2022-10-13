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Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине
Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко на недавнем совещании с военными и силовиками говорят о том, что Белоруссия может быть вовлечена в конфликт РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T03:36
2022-10-13T03:36
белоруссия
украина
мнения
политика
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко на недавнем совещании с военными и силовиками говорят о том, что Белоруссия может быть вовлечена в конфликт на Украине, считает политолог Андрей Никифоров.В то же время, отметил Никифоров, при таком сценарии для Украины открывается второй фронт, и Киев будет вынужден перебрасывать свои резервы на север, в том числе с южного и восточного направлений."Собственно говоря, они (власти Украины – ред.) уже сейчас должны каким-то образом реагировать на эту угрозу. Чтобы этого не делать, они по своему обыкновению хотят, чтобы кто-то воевал за них. Это их голубая мечта, они с этой темой и дергали Россию столько времени и развязывали конфликт. Но ничего у них не получится в очередной раз", - подытожил политолог.В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии &gt;&gt;В понедельник Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Он заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск получил предупреждение о готовящемся ударе с территории Украины. По словам главы государства, Белоруссии пообещали "Крымский мост – 2".Лукашенко также сообщил, что страны-члены НАТО подвергаются дезинформации о якобы вступлении белорусской армии в спецоперацию на Украине и уже в открытую рассматривают возможную агрессию против республики, вплоть до ядерного удара.На фоне быстро меняющейся обстановки белорусский лидер поручил военным принять все необходимые меры для защиты территории страны, а КГБ — провести контртеррористические мероприятия.
https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html
https://crimea.ria.ru/20221011/zapad-natravit-ukrainu-na-belorussiyu--eks-deputat-rady-1124816790.html
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белоруссия, украина, мнения, политика
Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине

Политолог Никифоров: не исключено втягивание Белоруссии в конфликт на Украине

03:36 13.10.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко на недавнем совещании с военными и силовиками говорят о том, что Белоруссия может быть вовлечена в конфликт на Украине, считает политолог Андрей Никифоров.

"Лукашенко отреагировал и достаточно жестко на антибелорусскую истерию, которая буквально косит ряды украинского общества, в том числе высших политических кругов. Если сопоставить его заявления с другими похожими выпадами и тем, что белорусские войска приведены в состояние высокого уровня готовности, то не исключено, что Белоруссия будет втянута в этот конфликт", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 12:05
Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко
В то же время, отметил Никифоров, при таком сценарии для Украины открывается второй фронт, и Киев будет вынужден перебрасывать свои резервы на север, в том числе с южного и восточного направлений.
"Собственно говоря, они (власти Украины – ред.) уже сейчас должны каким-то образом реагировать на эту угрозу. Чтобы этого не делать, они по своему обыкновению хотят, чтобы кто-то воевал за них. Это их голубая мечта, они с этой темой и дергали Россию столько времени и развязывали конфликт. Но ничего у них не получится в очередной раз", - подытожил политолог.
В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии >>
В понедельник Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Он заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск получил предупреждение о готовящемся ударе с территории Украины. По словам главы государства, Белоруссии пообещали "Крымский мост – 2".
Лукашенко также сообщил, что страны-члены НАТО подвергаются дезинформации о якобы вступлении белорусской армии в спецоперацию на Украине и уже в открытую рассматривают возможную агрессию против республики, вплоть до ядерного удара.
На фоне быстро меняющейся обстановки белорусский лидер поручил военным принять все необходимые меры для защиты территории страны, а КГБ — провести контртеррористические мероприятия.
Военнослужащий
11 октября, 11:05Радио "Спутник в Крыму"
Запад натравит Украину на Белоруссию — экс-депутат Рады
 
Радио "Спутник в Крыму"БелоруссияУкраинаМненияПолитика
 
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