https://crimea.ria.ru/20221013/ekspert-ne-isklyuchil-vtyagivaniya-belorussii-v-konflikt-na-ukraine-1124834572.html
Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине
Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко на недавнем совещании с военными и силовиками говорят о том, что Белоруссия может быть вовлечена в конфликт РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T03:36
2022-10-13T03:36
2022-10-13T03:36
белоруссия
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мнения
политика
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко на недавнем совещании с военными и силовиками говорят о том, что Белоруссия может быть вовлечена в конфликт на Украине, считает политолог Андрей Никифоров.В то же время, отметил Никифоров, при таком сценарии для Украины открывается второй фронт, и Киев будет вынужден перебрасывать свои резервы на север, в том числе с южного и восточного направлений."Собственно говоря, они (власти Украины – ред.) уже сейчас должны каким-то образом реагировать на эту угрозу. Чтобы этого не делать, они по своему обыкновению хотят, чтобы кто-то воевал за них. Это их голубая мечта, они с этой темой и дергали Россию столько времени и развязывали конфликт. Но ничего у них не получится в очередной раз", - подытожил политолог.В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии >>В понедельник Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Он заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск получил предупреждение о готовящемся ударе с территории Украины. По словам главы государства, Белоруссии пообещали "Крымский мост – 2".Лукашенко также сообщил, что страны-члены НАТО подвергаются дезинформации о якобы вступлении белорусской армии в спецоперацию на Украине и уже в открытую рассматривают возможную агрессию против республики, вплоть до ядерного удара.На фоне быстро меняющейся обстановки белорусский лидер поручил военным принять все необходимые меры для защиты территории страны, а КГБ — провести контртеррористические мероприятия.
https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-gotovitsya-k-udaru-po-belorussii--lukashenko-1124800187.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, украина, мнения, политика
Эксперт не исключил втягивания Белоруссии в конфликт на Украине
Политолог Никифоров: не исключено втягивание Белоруссии в конфликт на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко на недавнем совещании с военными и силовиками говорят о том, что Белоруссия может быть вовлечена в конфликт на Украине, считает политолог Андрей Никифоров.
"Лукашенко отреагировал и достаточно жестко на антибелорусскую истерию, которая буквально косит ряды украинского общества, в том числе высших политических кругов. Если сопоставить его заявления с другими похожими выпадами и тем, что белорусские войска приведены в состояние высокого уровня готовности, то не исключено, что Белоруссия будет втянута в этот конфликт", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
В то же время, отметил Никифоров, при таком сценарии для Украины открывается второй фронт, и Киев будет вынужден перебрасывать свои резервы на север, в том числе с южного и восточного направлений.
"Собственно говоря, они (власти Украины – ред.) уже сейчас должны каким-то образом реагировать на эту угрозу. Чтобы этого не делать, они по своему обыкновению хотят, чтобы кто-то воевал за них. Это их голубая мечта, они с этой темой и дергали Россию столько времени и развязывали конфликт. Но ничего у них не получится в очередной раз", - подытожил политолог.
В понедельник Лукашенко провел совещание с военными и силовиками. Он заявил, что накануне по неофициальным каналам Минск получил предупреждение о готовящемся ударе с территории Украины. По словам главы государства, Белоруссии пообещали "Крымский мост – 2".
Лукашенко также сообщил, что страны-члены НАТО подвергаются дезинформации о якобы вступлении белорусской армии в спецоперацию на Украине и уже в открытую рассматривают возможную агрессию против республики, вплоть до ядерного удара.
На фоне быстро меняющейся обстановки белорусский лидер поручил военным принять все необходимые меры для защиты территории страны, а КГБ — провести контртеррористические мероприятия.