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Восемь муниципалитетов Крыма в среду остались без воды – адреса - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Восемь муниципалитетов Крыма в среду остались без воды – адреса
Восемь муниципалитетов Крыма в среду остались без воды – адреса - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Восемь муниципалитетов Крыма в среду остались без воды – адреса
Из-за ремонтов на сетях в среду в восьми муниципалитетах Крыма по ряду адресов не будет воды, сообщает пресс-служба "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T10:13
2022-10-12T10:15
крым
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Из-за ремонтов на сетях в среду в восьми муниципалитетах Крыма по ряду адресов не будет воды, сообщает пресс-служба "Вода Крыма".По данным компании, в Симферополе до 14 часов без воды улицы Ракетная, Битумная, Салгирная, Линейная, а также прилегающие улицы и переулки. В симферопольском селе Перово аварийное отключение, ориентировочно работы окончат к 13 часам.В Керчи до 18 часов без воды из-за аварии улицы Дейкало, 4, Кавказская, Маяка, Цибизова, Ремесленный и Рабочий переулки. До полудня - улица Киевская в селе Октябрьское.Феодосийский филиал сообщает об ограничении водоснабжения по адресам Колодяжного, 43-45, а также села Льговское - из-за ухудшения качества воды в источниках водоснабжения. Организован подвоз.В Джанкое до 16.00 отключение по улице Маяковского. Кроме того, с 19 часов 12 октября до 8 часов утра 13 числа в городе будет проводиться хлорирование водопроводных сетей. Вода будет отключена, а затем будет подаваться в сеть с большим содержанием хлора. Использовать воду для питьевых целей запрещается.В Евпатории с 11.00 до 17.00 будет ограничено водоснабжение в жилом доме 64 по улице Конституции, до 18.00 - проспект Ленина, 52, 54, 56, улица Фрунзе, 23.В алуштинском селе Приветное до полудня без воды улицы горького и Ленина, в Красноперекопском районе до 15 часов село Серебрянка, улицы Ленина, Виноградная, Пушкина, Терешковой, Гагарина.В поселке Ленино Ленинского района до пяти часов вечера без воды улица Курчатова. В связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном трубопроводе до 17.00 подача ресурса ограничена для абонентов белогорского поселка Зуя, сел Крымская Роза и Вишневое.
https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html
https://crimea.ria.ru/20220723/dneprovskaya-voda-zapolnyaet-nalivnye-vodokhranilischa-kryma-1123928729.html
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму
Восемь муниципалитетов Крыма в среду остались без воды – адреса

Часть Крыма в среду осталась без воды из-за ремонтов и аварий

10:13 12.10.2022 (обновлено: 10:15 12.10.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Из-за ремонтов на сетях в среду в восьми муниципалитетах Крыма по ряду адресов не будет воды, сообщает пресс-служба "Вода Крыма".
По данным компании, в Симферополе до 14 часов без воды улицы Ракетная, Битумная, Салгирная, Линейная, а также прилегающие улицы и переулки. В симферопольском селе Перово аварийное отключение, ориентировочно работы окончат к 13 часам.
В Керчи до 18 часов без воды из-за аварии улицы Дейкало, 4, Кавказская, Маяка, Цибизова, Ремесленный и Рабочий переулки. До полудня - улица Киевская в селе Октябрьское.
Насос - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 19:03Радио "Спутник в Крыму"
Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты
Феодосийский филиал сообщает об ограничении водоснабжения по адресам Колодяжного, 43-45, а также села Льговское - из-за ухудшения качества воды в источниках водоснабжения. Организован подвоз.
В Джанкое до 16.00 отключение по улице Маяковского. Кроме того, с 19 часов 12 октября до 8 часов утра 13 числа в городе будет проводиться хлорирование водопроводных сетей. Вода будет отключена, а затем будет подаваться в сеть с большим содержанием хлора. Использовать воду для питьевых целей запрещается.
В Евпатории с 11.00 до 17.00 будет ограничено водоснабжение в жилом доме 64 по улице Конституции, до 18.00 - проспект Ленина, 52, 54, 56, улица Фрунзе, 23.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 18:39Радио "Спутник в Крыму"
Днепровская вода заполняет наливные водохранилища Крыма
В алуштинском селе Приветное до полудня без воды улицы горького и Ленина, в Красноперекопском районе до 15 часов село Серебрянка, улицы Ленина, Виноградная, Пушкина, Терешковой, Гагарина.
В поселке Ленино Ленинского района до пяти часов вечера без воды улица Курчатова. В связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном трубопроводе до 17.00 подача ресурса ограничена для абонентов белогорского поселка Зуя, сел Крымская Роза и Вишневое.
 
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