https://crimea.ria.ru/20221012/v-kieve-i-drugikh-oblastyakh-ukrainy-snova-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1124831671.html
В Киеве и других областях Украины снова объявлена воздушная тревога
В Киеве и других областях Украины снова объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Киеве и других областях Украины снова объявлена воздушная тревога
В Киеве и ряде других областей Украины в среду объявлена воздушная тревога, сообщает администрация украинской столицы. РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T09:24
2022-10-12T09:24
2022-10-12T09:24
украина
специальная военная операция рф на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Киеве и ряде других областей Украины в среду объявлена воздушная тревога, сообщает администрация украинской столицы."В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении городского совета в Telegram.Кроме того, по данным украинских СМИ, звуки взрывов слышны в Николаевской области и Николаеве, воздушная тревога объявлена в ряде других областей Украины в среду утром.Накануне воздушная тревога была объявлена по всей Украине, в Одесской области и Виннице сообщалось о взрывах. . В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине, новости
В Киеве и других областях Украины снова объявлена воздушная тревога
В Киеве звучит воздушная тревога, сообщается о звуках взрывов в Николаевской области