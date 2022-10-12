https://crimea.ria.ru/20221012/v-kieve-i-drugikh-oblastyakh-ukrainy-snova-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1124831671.html

В Киеве и других областях Украины снова объявлена воздушная тревога

В Киеве и других областях Украины снова объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 12.10.2022

В Киеве и других областях Украины снова объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде других областей Украины в среду объявлена воздушная тревога, сообщает администрация украинской столицы. РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T09:24

2022-10-12T09:24

2022-10-12T09:24

украина

специальная военная операция рф на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Киеве и ряде других областей Украины в среду объявлена воздушная тревога, сообщает администрация украинской столицы."В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении городского совета в Telegram.Кроме того, по данным украинских СМИ, звуки взрывов слышны в Николаевской области и Николаеве, воздушная тревога объявлена в ряде других областей Украины в среду утром.Накануне воздушная тревога была объявлена по всей Украине, в Одесской области и Виннице сообщалось о взрывах. . В понедельник утром Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории. Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.

https://crimea.ria.ru/20221011/po-vsey-ukraine-snova-obyavlena-vozdushnaya-trevoga--smi-1124815636.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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