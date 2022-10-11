https://crimea.ria.ru/20221011/po-vsey-ukraine-snova-obyavlena-vozdushnaya-trevoga--smi-1124815636.html
По всей Украине снова объявлена воздушная тревога — СМИ
По всей Украине снова объявлена воздушная тревога — СМИ - РИА Новости Крым, 11.10.2022
По всей Украине снова объявлена воздушная тревога — СМИ
Во вторник утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе и Виннице слышны взрывы, сообщают украинские средства массовой информации. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T09:47
2022-10-11T09:47
2022-10-11T09:49
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Во вторник утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе и Виннице слышны взрывы, сообщают украинские средства массовой информации.В Одесской области и Виннице сообщается о взрывах.Ранее украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в ряде областей Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы.Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.
https://crimea.ria.ru/20221010/putin-vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-na-ukraine-1124801834.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, специальная военная операция рф на украине
По всей Украине снова объявлена воздушная тревога — СМИ
Воздушная тревога снова работает на всей территории Украины — СМИ
09:47 11.10.2022 (обновлено: 09:49 11.10.2022)