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ФАС признал подорожание связи оператора МТС незаконным - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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ФАС признал подорожание связи оператора МТС незаконным
ФАС признал подорожание связи оператора МТС незаконным - РИА Новости Крым, 12.10.2022
ФАС признал подорожание связи оператора МТС незаконным
МТС нарушила антимонопольное законодательство, повысив стоимость услуг для своих абонентов в 2022 году. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T14:16
2022-10-12T14:17
экономика
общество
связь в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. МТС нарушила антимонопольное законодательство, повысив стоимость услуг для своих абонентов в 2022 году. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе.Как уточняет пресс-служба ФАС, в январе 2022 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов своих абонентов, обосновав это ростом своих затрат. Стоимость этих же тарифных планов была повторно повышена в августе, сентябре и ноябре.Таким образом, оператор установил и поддерживал монопольно высокие цены на свои услуги. ФАС обязала МТС снизить стоимость повышенных тарифов до экономически обоснованного уровня и выплатить штраф.Ранее сообщалось, что ФАС проверит "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI" на предмет завышения цена на армейскую экипировку.
https://crimea.ria.ru/20220930/fas-proverit-tseny-na-armeyskuyu-ekipirovku-v-magazinakh-rossii-1124670310.html
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экономика, общество, связь в крыму
ФАС признал подорожание связи оператора МТС незаконным

ФАС: оператор МТС превысил тарифы на сотовую связь более чем на 20%

14:16 12.10.2022 (обновлено: 14:17 12.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМобильная связь в Крыму
Мобильная связь в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. МТС нарушила антимонопольное законодательство, повысив стоимость услуг для своих абонентов в 2022 году. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе.
Как уточняет пресс-служба ФАС, в январе 2022 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов своих абонентов, обосновав это ростом своих затрат. Стоимость этих же тарифных планов была повторно повышена в августе, сентябре и ноябре.
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 09:43
ФАС проверит цены на армейскую экипировку в магазинах России
"Общее повышение тарифов составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%. При этом достаточных подтверждений своих расходов оператор в адрес ведомства не представил", - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, оператор установил и поддерживал монопольно высокие цены на свои услуги. ФАС обязала МТС снизить стоимость повышенных тарифов до экономически обоснованного уровня и выплатить штраф.
Бекон
8 апреля, 14:38
ФАС начала антикартельную проверку "Мираторга"
Ранее сообщалось, что ФАС проверит "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI" на предмет завышения цена на армейскую экипировку.
 
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