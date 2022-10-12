ФАС признал подорожание связи оператора МТС незаконным
ФАС: оператор МТС превысил тарифы на сотовую связь более чем на 20%
14:16 12.10.2022 (обновлено: 14:17 12.10.2022)
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМобильная связь в Крыму
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. МТС нарушила антимонопольное законодательство, повысив стоимость услуг для своих абонентов в 2022 году. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе.
Как уточняет пресс-служба ФАС, в январе 2022 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов своих абонентов, обосновав это ростом своих затрат. Стоимость этих же тарифных планов была повторно повышена в августе, сентябре и ноябре.
30 сентября, 09:43ФАС проверит цены на армейскую экипировку в магазинах России
"Общее повышение тарифов составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%. При этом достаточных подтверждений своих расходов оператор в адрес ведомства не представил", - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, оператор установил и поддерживал монопольно высокие цены на свои услуги. ФАС обязала МТС снизить стоимость повышенных тарифов до экономически обоснованного уровня и выплатить штраф.
8 апреля, 14:38ФАС начала антикартельную проверку "Мираторга"
Ранее сообщалось, что ФАС проверит "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI" на предмет завышения цена на армейскую экипировку.