https://crimea.ria.ru/20221012/fas-priznal-podorozhanie-svyazi-operatora-mts-nezakonnym-1124839029.html

ФАС признал подорожание связи оператора МТС незаконным

ФАС признал подорожание связи оператора МТС незаконным - РИА Новости Крым, 12.10.2022

ФАС признал подорожание связи оператора МТС незаконным

МТС нарушила антимонопольное законодательство, повысив стоимость услуг для своих абонентов в 2022 году. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T14:16

2022-10-12T14:16

2022-10-12T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. МТС нарушила антимонопольное законодательство, повысив стоимость услуг для своих абонентов в 2022 году. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе.Как уточняет пресс-служба ФАС, в январе 2022 года компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов своих абонентов, обосновав это ростом своих затрат. Стоимость этих же тарифных планов была повторно повышена в августе, сентябре и ноябре.Таким образом, оператор установил и поддерживал монопольно высокие цены на свои услуги. ФАС обязала МТС снизить стоимость повышенных тарифов до экономически обоснованного уровня и выплатить штраф.Ранее сообщалось, что ФАС проверит "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI" на предмет завышения цена на армейскую экипировку.

https://crimea.ria.ru/20220930/fas-proverit-tseny-na-armeyskuyu-ekipirovku-v-magazinakh-rossii-1124670310.html

https://crimea.ria.ru/20220408/fas-nachala-antikartelnuyu-proverku-miratorga-1122887509.html

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экономика, общество, связь в крыму